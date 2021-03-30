賣雞肉飯白手起家創大和建設 何溪明拍微電影獎助清寒生
記者李春台/桃園報導
2021-03-30 23:35:59
繼108年首部微電影「最美麗的風景」之後，桃園大和建設今年又再度開拍公益微電影「冬日的暖陽」，並於3月27日舉行開鏡儀式，希望藉由微電影的製播為社會注入正能量。大和建設董事長何明溪表示，回顧自己這一生的奮鬥，一路上受到很多貴人的提攜照顧，如今稍有成就，也希望貢獻棉薄之力，回饋給在奮鬥路上需要協助的每一個人。
大和建設董事長何溪明表示，「冬日的暖陽」講的是在他周遭發生的真實故事，因為受到醫生不受金錢誘惑和堅持從一的初衷、對醫術精進的自我要求以及視病猶親的信念感動。也希望透過這部微電影向所有醫護同仁致敬，也希望社會各界對醫護人員能給予更多的體諒和包涵，這是拍這部片最大的目的和用意。 何溪明說去年拍的「最美的風景」，講的是一個醫學院學生的故事，故事的主人翁是何溪明從大二輔導到大六的學子，目前也是一名醫師了；冬日的暖陽講的是一位仁醫院長的故事。這兩部微電影雖各自獨立，但整體來看，可以說是一部醫生養成和行醫濟世的縮時紀錄。經營建設公司卻連續兩年投資拍攝非商業營利目的的微電影，何溪明說，「雖然燒錢，但我覺得社會正缺乏視這些，需要的也是這些。」何溪明說，自己當年是白手起家，靠著經營嘉義雞肉飯的小攤，咬牙苦撐將家中長輩所欠下的債務還清，還半工半讀考上大學、研究所一路念完博士。何溪明表示，未來希望每年能拍1到2部的公益微電影。今年4月17是第一屆「大和獎」頒獎典禮，微電影創作比賽分為社會組和校園組，每年也都會舉辦「大和獎」微電影比賽，希望能夠提拔出台灣優秀的微電影製作人才，給他們機會，拍台灣的故事。大和建設機構自 110 年開始，舉辦「第一屆大和獎《愛．傳承》微電影徵 選」，於今年 2/28 截止日收到約 170 件作品，目前已進入到人氣獎票選階段，邀請大家一起領略參賽者想傳承給大眾的愛，並投下珍貴的一票。投票網站：https://contest.bhuntr.com/tw/DAHOaward_1st/