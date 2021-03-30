火車「截」後人生 新北職務再設計助欣茹成職場楷模
記者陳志仁／新北報導
2021-03-30 23:50:14
「這是本月電費計算明細請您核對…」走進台電公司台北南區營業處，在門口處即已聽見爽朗的對話聲，欣茹正在細心回覆民眾電費計算的疑義；坐在辦公椅上的欣茹，乍看之下與常人無異，惟獨電腦桌旁有支前臂拐，走近才發覺她的雙腳截肢，需穿戴義肢才能移動。
新北市政府勞工局表示，欣茹9歲意外遭火車拖行，歷經多次病危通知，卻逃不過雙腳截肢的命運，這也粉碎她的運動夢，開啟了14年的低潮；由於雙腳障礙在學校備受同儕歧視，使得欣茹求學過程並不快樂，因此在景美女中畢業後，決定不再繼續升學。欣茹後來遇到先天肢障的老公，其熱愛運動、開朗的性格，才逐漸轉念重新接受障礙者的身份；83年順利考進台電工作，主管考量她行動不便，便安排電腦文書工作給她，座位也在入口處，但仍舊因移行的不便與身體長時間坐姿造成不適，工作上產生困擾與阻礙。新北市三重區身障職業重建中心得知欣茹的困境後，主動導入勞工局職務再設計團隊，由專家與任職單位主管共同量身，透過人體工學與不適原因評估後，在座椅上特別加裝減壓坐墊及辦公室門口增置一台專屬電動輪椅，強化工作能力與效率，協助欣茹自信地投入工作。勞工局長陳瑞嘉說，欣茹得到台電產業工會推薦獲頒新北市模範勞工殊榮，更同為障礙者的先生和兒子組成3+2舞蹈團，用輪椅舞舞出不同的人生；為協助雇主與身心障礙朋友克服就業障礙，勞工局提供雇主每年每案最高補助10萬元職務再設計，歡迎企業雇主與身障朋友提出申請。