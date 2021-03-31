延續川普政策！外媒：拜登鼓勵美外交官會見台灣官員
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-31 06:37:44
美國前總統川普(Donald Trump)在任期間，對台灣釋出不少利多措施，頻頻惹北京跳腳，而拜登(Joe Biden)上任後，美中關係也未如外界預測般，朝明顯改善的方向發展，近日甚至有英國媒體引述消息來源透露，拜登政府正準備發布指引，保留大量川普時期的親台措施，包括放寬接觸限制，使美台官員更容易會面，消息若屬實，或將再度激怒北京。中國外交部30日也重申，堅決反對美台任何形式的官方往來，促美方慎重及妥善處理，以免進一步損害美中關係。
根據英國《金融時報》引述華府高級官員消息，拜登政府擔心北京奪取對台控制權的意圖日益增加，準備發布外交指引，鼓勵美台官員會晤、進一步放寬雙方官員的接觸限制。美國智庫蘭德公司(Rand Corporation)則指出，外界曾認為拜登政府會對台灣議題保持沉默，試圖和北京達成某種雙邊關係的重啟，但這似乎並未真的發生。然而，消息也指出，指引內容仍存在一定的限制，特別是涉及主權的敏感問題上，如不直接在官員會晤時展示中華民國國旗等；另外亦有美國國務院發言人以背景說明方式表示，美國將在一中政策下與台灣民眾往來。1979年，美國與北京政權建交後通過《台灣關係法》，規範外交官員、其他公務員與台灣的交流，但除了川普政府曾釋出多項利台措施，如先後派遣高級官員訪台、多次批准對台軍售以外，前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)甚至還在年初政權交替時突然宣布，取消美方所有涉及與台灣接觸的自設限制，令美中關係進一步緊張。