他花500萬買房！女方加碼要「鉅額」大小聘　網狂勸放生

男女穩定交往一段時間後，通常都會走向結婚這一步，當然也有不婚主義的人會選擇同居。然而，有網友就透露，他麻吉即將結婚，為了未婚妻，花了500萬創業基金在雲林買房，沒想到，女方在結婚前夕竟加碼要求「136萬大小聘」，讓他相當苦惱，最近總是悶悶不樂，而網友見狀則是一面倒勸「放生」。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，他的好麻吉是高雄人，女生是雲林人，結婚之前女生說婚後不想搬去高雄跟公婆同住，希望能繼續住在雲林，之後回娘家也比較方便，他朋友便將爸爸給的500萬創業基金拿去在雲林買了一棟房子，名字登記在女生名下，因為女生說想要安全感，而他也承諾會給她一個家

原PO透露，他們當初是以結婚為前提交往的，交往了2年多快3年，兩個人共同存了一筆結婚基金，那筆結婚基金大概存了快100萬，但是女方說結婚時，宴客的錢全部由男方出，更加碼要求大聘100萬、小聘36萬，且女方要收下那些錢，而女方則是沒準備嫁妝，只負責餅錢。

▲有網友透露，他麻吉即將結婚，為了未婚妻，砸500萬創業基金在雲林買房，沒想到，女方在結婚前夕又加碼要求「136萬大小聘」，讓他相當苦惱。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

原PO提到，「我朋友以為他們交往時一起存的結婚基金是要拿來付宴客的錢，結果他女友說那些錢要當以後如果小孩的奶粉錢所以不能動，要他再另外想辦法，所以他現在很傷腦筋。」原PO也強調，女生原本不是把金錢看得那麼重的人，是決定要結婚後，情況才慢慢變成現在這個樣子的。

對此，原PO直言「家，不是要夫妻兩個共同經營的嗎？」他認為，男生已經很替女生著想了，不想讓她面對婆媳問題的壓力，買了房子也二話不說登記在女生名下，他不解「為什麼女生就不能稍微體諒一下男生呢？整個婚禮的所有開銷都丟給男生一個人扛，還有拍婚紗，之後的蜜月費用也是要男生扛，女生只說要男生自己想辦法...假如妳們老公買一棟房子直接掛妳們名下，你們還會要求大聘100萬小聘36萬嗎？小聘36萬是基本行情嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言「勸你朋友趕快醒醒吧！」「如果...喜帖還沒發的話...」「林志玲結婚都沒要求這麼多...」「都交往2-3年了，怎麼會不知道對方個性，現在就已經無法接受了，更何況是結婚以後，別結婚」、「雖然我是女生，但覺得女方這樣真的很過分欸...放生吧」、「放生吧...要求高額聘金也要回饋相同分量的嫁妝啊！」另還有人直說「兩人是互相的沒錯，但是女方媽媽擔心的問題也是正確的，這是給女兒的一個保障，你朋友自己要娶的老婆，就只能自己認，不然就別娶，男方愛上卡慘死的意思，無解。」（編輯：許苡晴）