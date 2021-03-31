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歐盟關切疫源報告調查受限　要求世衛繼續研究

中央社

2021-03-31 07:54:24

▲歐洲聯盟對世界衛生組織2019冠狀病毒疾病溯源調查報告表示關切，指出報告是有用的第一步，但遺憾研究起步晚，早期樣本和數據受限，要求世衛組織繼續研究。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲聯盟對世界衛生組織2019冠狀病毒疾病溯源調查報告表示關切，指出報告是有用的第一步，但遺憾研究起步晚，早期樣本和數據受限，要求世衛組織繼續研究。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐佩君布魯塞爾30日專電）歐洲聯盟今天對世界衛生組織2019冠狀病毒疾病溯源調查報告表示關切，指出報告是有用的第一步，但遺憾研究起步晚，早期樣本和數據受限，要求世衛組織繼續研究。
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世界衛生組織（WHO）今天公布對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭的調查報告，未提出明確結論。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲調查人員，更深入探索病毒可能由實驗室流出的理論。
另包括美國、澳洲、加拿大及英國等14個國家發表聯合聲明，對這項研究拖延甚久以及未能取得全部資料表達關切。
歐洲聯盟駐日內瓦代表團晚間也表示，雖然報告對了解病毒源頭是有用的第一步，但遺憾的是研究起步晚、專家部署延遲及早期樣本和相關數據受限。
歐盟表示支持基於科學、透明和獨立的病毒起源全球研究，其中能夠即時取得數據和實地訪問扮演關鍵作用及角色。
因此，歐盟認為需要進一步研究及蒐集數據，包括首例病例及監測系統採集的數據，並對血液樣本進行進一步的檢測。
歐盟強調，要求世衛組織繼續研究，另呼籲所有會員國儘快與世衛繼續共享訊息、共同應對。
由世界衛生組織協調的國際專家組在1月至2月中旬赴中國武漢進行2019冠狀病毒疾病溯源，幾經延宕後終於在今天公布聯合研究報告。
領導調查病毒源頭的世衛小組官員班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）今天表示，聯合專家組評估病毒傳人的4個路徑，認為「比較可能至非常可能」經中間宿主傳人、「可能至比較可能」從原始動物直接傳人、「可能」通過冷鏈食品傳人、「極不可能」通過實驗室傳人。
另外，報告提到疫情早期雖有多個個案與華南海鮮市場有關，但也有其它個案與華南海鮮市場無關，認為目前尚無對起源的確切結論。（編輯：陳政一）1100331
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