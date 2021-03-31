新冠病毒不可能從實驗室洩漏？蓬佩奧推文痛斥世衛：騙局
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-31 07:04:59
世界衞生組織(World Health Organization, WHO)30日公布新冠病毒溯源報告，聲稱新冠病毒極不可能是從中國武漢實驗室外洩的，而華南海鮮市場也非病毒最初起源地點，有關言論引起美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)不滿，指責報告內容猶如騙局，北京和世衞聯合起來發布虛假資訊。
綜合外媒報導，世衞在報告中列出有關新冠病毒傳播的諸多可能性，如透過動物傳人、通過中間宿主引入、經冷凍食品包裝傳播等，雖未完全排除實驗室洩漏的選項，世衞秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也呼籲調查人員繼續深入探索病毒由實驗室流出的理論，但調查報告仍聲稱此事「極不可能」。蓬佩奧事後於在推特上發文，打下：「世衞的報告是個騙局，是中共與世衞發布虛假資訊運動的延續，這是我建議我們(美國)退出世衞的原因。」蓬佩奧在推文中也點出譚德塞，指控他和中國領導人「在關鍵處合作，隱瞞病毒人傳人」，又指「武漢病毒研究所仍是最可能的病毒源頭，世衞是同謀」。世衛公布報告的消息一出，美國亦聯合澳洲、英國、加拿大、日本和南韓等13個國家，對世衞報告表達關注，認為這項疫源研究拖延過久，且未能取得全部的原始資料及樣本，呼籲中國應讓專家們全面取得所需要的資料。
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