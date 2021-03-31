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以前沒導航到底都怎開車？ 眾狂曝「神幫手」：沒那麼難

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 07:46:34

▲Uber司機遇到有乘客在車內放屁，打開車窗透氣卻慘收負評。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友好奇提問「以前沒有導航到底都怎麼開車的？」結果許多網友紛紛曝光自己昔日的「神幫手」，直呼「沒那麼難」。（示意圖／取自Pixabay）
隨著科技日新月異，如今開車已經不用怕迷路，除了大家常用的Google Maps外，許多車子的導航系統也已相當發達。然而，有網友就好奇提問「以前沒有導航到底都怎麼開車的？」結果全場紛紛曝光自己昔日的「神幫手」，直呼「沒那麼難」。
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原PO在PTT八卦板表示，自己如果跑國道或是出遠門開車，通常都是用google map導航，否則一定迷路，沒有導航，去陌生的地方真的無法，因此便想詢問大家「在古早以前沒有導航，如果台北要去中南部，到底都怎麼開車的？」
▲有網友好奇提問「以前沒有導航到底都怎麼開車的？」結果許多網友紛紛曝光自己昔日的「神幫手」，直呼「沒那麼難」。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友好奇提問「以前沒有導航到底都怎麼開車的？」結果許多網友紛紛曝光自己昔日的「神幫手」，直呼「沒那麼難」。（圖／翻攝自PTT）
他認為，因為沒有導航有時候會搞錯交流道，還有國道跟快速道路交錯的地方會有岔路，「沒有導航要怎麼開？不會迷路嗎？你開國道跟快速道路也不能讓你停下來看地圖，希望前輩可以分享一下謝謝」。
問題曝光，許多網友都透露是靠「地圖」，紛紛回應「先記地圖大路標跟路線，上國道一堆指標可以看，不難的」、「地圖背起來，加上看路標啊」、「看地圖，如果是交流道下錯，就再找路人問路」、「地圖，前一天要先查好記好」、「車上會放好幾本縣市地圖 ，開停停開開」、「以前車上都會放地圖啊，副駕要認真報路」、「以前車上放很多本地圖，走國道的話就要記幾公里要下去」。（編輯：許苡晴）
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