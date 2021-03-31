同事曾指新冠是「美軍帶去武漢」 華春瑩現要外界別糾結
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-31 07:46:41
▲中國外交部發言人對世衛的新冠疫源報告表達讚賞，但華春瑩對同事趙立堅去年曾指控美軍把病毒帶去武漢，這一可能性未被寫入世衛報告裡，卻要外界別再糾結。（圖／翻攝自中國外交部官網）
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▲中國外交部發言人對世衛的新冠疫源報告表達讚賞，但華春瑩對同事趙立堅去年曾指控美軍把病毒帶去武漢，這一可能性未被寫入世衛報告裡，卻要外界別再糾結。（圖／翻攝自中國外交部官網）
世界衛生組織(World Health Organization, WHO)昨天(30日)發表了年初前往中國武漢進行新冠溯源調查的報告，列出諸多病毒傳播的可能性，但也指出新冠病毒極不可能是從實驗室外洩，華南海鮮市場也不是新冠疫情的最初來源。報告引起北京讚賞，高度肯定中外專家於本次調查展現出的「科學」、「勤勉」、「專業」精神。不過對於自己同事去年曾於推特上發文，宣稱可能是美軍把病毒帶到中國一事，世衛調查報告並無提及，華春瑩卻要外界「別再糾結這個問題」。
根據中國外交部新聞稿，30日在例行記者會上，有外媒《法新社》的記者向中國外交部發言人華春瑩提問，說外交部另一位發言人(趙立堅)，去年曾發推特控訴或許是美軍把疫情帶到了武漢，但在世衛的考察報告中，並沒有提到這點，中方是否還認為存在此一可能？對此華春瑩則回覆，溯源問題是科學問題，應該交由科學家們去開展研究。
華春瑩表示，去年有位同事在個人帳號上發表一則推文，她注意到有些西方國家的人，老是「糾結或者糾纏這個問題」，她覺得大可不必，還反要提問的記者回想，疫情發生以來，美歐等國一些政客和領導人、議員，發表了多少針對中國的謠言和謊言？發表了多少關於所謂實驗室洩露、實驗室製造等各種各樣的謠言和謊言？這些外媒追究了多少？ ▲中國外交部發言人之一的趙立堅，去年3月曾在推特上，指控新冠病毒可能是美軍帶去武漢的。（圖／翻攝自趙立堅推特）
華春瑩還說，從前年6月份開始，美國媒體對此就有很多報導，也有很多關於這方面的猜測懷疑，但是美方是否有出來澄清？關於美方指責武漢病毒實驗室，中國大方地邀請世衛組織專家去考察研究，提供了充分合作，甚至還安排了一些外國媒體去參訪，那麼美方是不是也可以同樣坦蕩、光明、大方地邀請國際專家和媒體，去美國進行考察研究呢？
最後，華春瑩重申，一切的疑問都應該交給科學家和衛生疾控專家去研究，得出能夠經得起事實、歷史和時間檢驗的結論；希望其他國家也能像中國一樣，對世衛組織專家有關工作提供充分的、全面的配合和支持。
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