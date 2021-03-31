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今天鋒面有雨！專家揭連假「降溫」時機點

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-31 08:08:44

大雨、豪雨、下雨、颱風
▲中央氣象局指出，今（31）日鋒面接近臺灣北部海面，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，臺灣北部、東半部地區及金門有零星短暫陣雨，午後中部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。（示意圖／NOWnews資料照）
中央氣象局指出，今（31）日鋒面接近臺灣北部海面，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，臺灣北部、東半部地區及金門有零星短暫陣雨，午後中部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴﹔今晨氣象局再度發布濃霧特報，西半部地區、基隆北海岸及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園已出現能見度不足200公尺的現象，基隆能見度亦較低。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄指出，今日白天起到週六，受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣；西半部及外島易有霧、空品常不佳，白天「熱如夏」各地區高溫皆可升至在30度以上，中南部局部地區更高達35、36度，早晚稍涼﹔今天各地區氣溫：北部17至30度，中部21至35度，南部20至36度，東部21至33度。
吳德榮指出，連假第3天（4日），白天「微弱鋒面」南下，迎風面的北部及東半部轉為有局部短暫雨，對桃園以南的水庫、並無貢獻；北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼；其他地區氣溫變化很小﹔連假最後一天（5日）北台天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。
下週二（6日）各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後及東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天微熱早晚涼。
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