轉2萬生日紅包給女友！他見「1回應」怒分手：花錢買教訓

談戀愛是件美好的事，但過程總會經歷酸甜苦辣，不一定能一路甜蜜幸福地走下去。專攻情感領域的搜狐號《黑皮和方臉》近日就分享了一段悲傷的感情故事，大陸一名杜姓男子日前用微信給女友轉了5200元（折合台幣約22543元）的生日紅包，未料，女友卻直回「一句話」，讓他看後既憤怒又心碎，斬釘截鐵地提出分手。

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杜先生近日在朋友的介紹下，交了一個新女友，這位女孩什麼都好，就是讓他覺得非常神秘，女孩的朋友圈，一直都沒對他開放，詢問女孩後，對方只說自己從來不發朋友圈，也不看朋友圈，但其實並非如此，某次他偷看到女孩的手機界面，瞄到了她的朋友圈是有內容的。不僅如此，他更發現女孩有兩支手機，有一次吃飯時，女孩的手機響了，結果接起來的並不是她平常使用的那支，女孩解釋，因工作需要才配備了兩支手機。

最奇怪的是，下班後，女孩就不會再跟他聯繫，傳訊息給女孩，她幾乎都不會按時回，若是追問原因，女孩就會說上班太累了、睡著了...或是迷糊沒帶手機、沒看到信息等。杜先生雖然覺得女孩讓人難以捉摸，但女孩的魅力也把他迷得神魂顛倒，一時間無法認清真相。

▲一名杜先生用微信轉了5200元人民幣的生日紅包給女友，但女友的「回應」卻讓他傻眼又心碎，於是他便忍痛決定分手。（圖／取自pexels）

眼看女孩的生日將近，杜先生便開始準備禮物，生日前一天，他就買了口紅套組送給女孩，女孩接受了，還高興的親了他一下，讓他相當開心，覺得自己終於跟對方更親近了，不過，他想幫女孩過生日，女孩卻婉拒直說「我父母在家等我吃飯，已經提前答應過他們了，抱歉，但是還是謝謝你。」由於是陪父母吃飯，他便不疑有他地接受了。

而就在凌晨12點時，他將自己的頭貼換成阿拉丁神燈的圖像，想給女孩一個驚喜，便透過微信發了一個5200元（折合台幣約22543元）的大紅包給女孩，同時寫道「生日快樂，滿足妳的一個願望，想買的包，可以下手了」，但萬萬沒想到，女孩竟然秒收下紅包，還速回了一句話，雖然不到1秒的時間就收回，不過，杜先生還是看到了，訊息的內容是「我就知道老張對我最好了」，文字後更附上一個愛心和玫瑰的表情...

女孩驚覺自己犯大錯後，趕緊重發了一連串的訊息，都是一些閒話家常和感謝的話，試圖想裝沒事、轉移話題，本來杜先生也沒多想，但如此欲蓋彌彰，他就不得不多想了，直接單刀直入問了女孩「老張是誰？」女孩則泰然自若地說「手抖打錯了字」，可是「杜」與「張」完全不是容易輸錯的詞啊！更別提女孩之前神秘兮兮的表現了...而老張究竟是誰，杜先生已經不想追究，他只搞懂一個重點，就是女孩根本是在「廣泛撒網」，他便忍痛向女孩提出分手，安慰自己「紅包跟之前的付出，就當是花錢買個教訓，打水漂玩了。」（編輯：許苡晴）