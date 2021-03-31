川普新官網開張！避談疫情、營造任內「無瑕疵」歷史
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-31 09:13:29
美國前任總統川普(Donald Trump)，因為任內經常在推特等社群網站上，發表爭議言論，一度慘遭多個知名平台禁用甚至刪帳號，最近他成立的新網站終於正式上線，不過內容幾乎都在頌揚他總統任內的「成功」政績，對於疫情、被彈劾等事避而不談，試圖營造任內「無瑕疵」的完美歷史。
綜合美國《CNN》等外媒報導，川普和老婆梅蘭妮亞新成立的個人官方網站名為「45office.com」，著重在宣揚川普政府卓著的政治遺產，同時推動美國優先議程，在網站的自我介紹頁面上，以近900字篇幅列出川普任內的非凡成就，包含擊敗華府掌權派、戰勝了根深蒂固的政治結構等，成為美國歷任總統中，首位真正的「局外人」。網站並大力讚揚川普在2016年大選中取得「決定性勝利」，卻沒有提到他其實輸給希拉蕊300萬張普選票，也沒有提到他在2020年大選輸給現任總統拜登(Joe Biden)，以及他所進行一連串有關選舉舞弊的無根據指控。網站還提到許多川普的經濟成就、能源政策的成功、加強邊境安全的政策、強化北約的努力等，但避談新冠肺炎大流行期間的經濟崩潰、退出《巴黎氣候協定》、拆散移民家庭、非裔男子佛洛伊德之死，以及不願意譴責俄羅斯干預2016年美國大選一事。川普雖然已經卸任，任內也有許多被外界詬病的地方，但從美國政壇的一些跡象來看，卸任後的川普仍然左右共和黨的方向，他本人也暗示可能會角逐2024年總統大選；而「45office.com」網站的創立，則是為川普支持者建立的另一個溝通管道，以維繫、持續激發川粉的熱情。