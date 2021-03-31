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霍金曾警告恐致地球浩劫！中國今起向全球開放「天眼」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-31 09:34:33

中國天眼
▲已故的物理學家霍金曾公開反對「中國天眼」，指這樣的接收器將使地球暴露在未知的外星風險之中。（圖／翻攝自中國官媒）
被稱為「中國天眼」的500公尺口徑球面射電望遠鏡（FAST）今（31）日正式向全球天文學家開放觀測申請，預計將在7月20日對外公布評審結果，8月開始安排觀測。中國官媒稱，「天眼」是全世界最大、最靈敏的望遠鏡，甚至能夠觀測到百億光年外的距離。
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綜合中國媒體報導，基於「開放的天空」原則，中國中科院國家天文台宣布，北京時間2021年3月31日起，中國天眼「向科學家發出邀約」徵集觀測申請，這代表「中國天眼」已經成為「世界具眼」，中國內外的申請都會統一參與評審，7月公布評審結果後，8月將正式開始觀測。
今年中國兩會前夕，全國政協委員、FAST科學委員會主任武向平透露，截至今年3月，「中國天眼」已發現脈衝星數量超過300顆，顯現「天眼」實力之強，武向平預測未來5年，中國能夠發現1000顆脈衝星，甚至找到銀河系外的脈衝星。
「天眼」可以透過接收天體的電波，甚至可以探索外星生命，早前「天眼」曾宣稱成功捕捉到距離地球30億光年外的神秘訊號。專家認為，中國「天眼」技術會在未來20至30保持「世界一流的地位」。
英國已故的物理學家霍金（Stephen William Hawking），生前曾警告「天眼」找尋外星人的做法危險，恐會帶來一場浩劫。2016年「天眼」完成建設工作並開始試驗，隔年（2017）接收到1300光年之外的宇宙深空信號。當時霍金公開反對「天眼」探索計劃，警告「千萬不要回應」外太空信號，而且「天眼」這樣的儀器將使地球更容易被外星人發現，最糟的情況會帶來一場浩劫。
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