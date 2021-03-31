別讓核四漁翁得利　詹順貴籲：守護藻礁「公投只是手段」

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因為外移更遠，預估可以離岸1000-1500米(目前方案離案742米)，除設棧橋長距離避開有柴山多杯孔珊瑚或其他等敏感棲地來落墩之外，所有停泊碼頭、南北與外防波堤也均以沉箱方式施工，可以消除浚挖與填土對可能有的礁體影響(雖然水深25米以下還有礁體的機會不高)，還能有更寬廣的南北洋流路徑交換海水，確保水質、水溫不受影響與降低對潮間帶生物環境影響，而且外移至水深20米以下，又可省下浚深與填築工程期，說不定整個三接的興建會更快。

整體來看，此一外移方案對環境生態比原方案更加有善，也就是影響更加輕微，因為只要辦理環差分析，估計從撰寫環差報告至審查通過，約在1-1.5年之間。如前所述，這部分的時間，可以很輕易從浚深工程期節省回來，不至於影響能源轉型中最重要的無核減煤期程。