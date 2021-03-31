華為中興設備禁購令有漏洞　美FCC委員籲防堵

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會委員卡爾（Brendan Carr）今天呼籲採取新措施，嚴禁中國華為與中興通訊設備進入美國電信網絡，並確保強迫勞動生產的電子設備無法進入美國市場。
美國聯邦傳播委員會（Federal CommunicationsCommission, FCC）去年採取措施，要求美國電信營運商移除、更換以83億美元政府基金購進的華為（Huawei）及中興通訊（ZTE）設備。然而，電信商仍可利用私人資金採購這兩家企業的設備。路透社報導，共和黨籍的卡爾今天呼籲堵住這項「明顯的漏洞」，指出「沒有道理允許廠商只要不涉及聯邦經費，就可以將完全相同的設備買進並用於美國市場」。卡爾也說，FCC可以採取更多行動來因應中國在迫害新疆維吾爾族等少數民族和少數宗教群體的問題。他說，FCC的設備授權規定需要更新，要求採購新疆設備或零件的企業「負起日漸沉重的責任，確保其供應鏈不依賴任何強迫勞動」。FCC發言人表示，代理主席羅森沃賽爾（JessicaRosenworcel）「長期以來致力於改革設備授權程序，以加強確保新網路設備安全無虞，並樂見這個構想受到愈來愈多的支持」。發言人又說，「FCC已在著手處理卡爾委員提出的諸項議題」。本月稍早，FCC根據2019年保護美國通訊網路相關法律，認定5家中國企業對美國構成國家安全威脅，包括華為、中興通訊、海能達（Hytera）、杭州海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua Technology）。FCC並於去年12月拍板，要求美國電信網路業者「拆除並更換」中興與華為的設備。美國國會更編列19億美元作為相關補助。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100331