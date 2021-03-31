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外資上調鴻海目標價　早盤股價仍弱勢走跌逾3%

記者許家禎/台北報導

2021-03-31 10:03:56

▲鴻海集團董事長劉揚偉。（圖／林柏年攝，2021.1.4）
▲鴻海去年獲利表現低於法人預期，但外資選擇力挺上調目標價，唯鴻海早盤仍相對弱勢。圖為鴻海集團董事長劉揚偉。（圖／林柏年攝，NOWnews資料照片）
鴻海去年全年毛利率、營益率、淨利率「三率三降」，相關表現低於法人預期，但有美系外資認為集團鎖定電動車領域將有助於毛利率的提升，將目標價130元上調至175元。而今（31）日鴻海股價以125元開出，早盤跌4元，跌幅超過3%，相對弱勢，最低來到124.5元，隨後來到125.5元上下。
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鴻海昨（30）日去年第4季營收2.01兆元，季增56%、年增15%。單季毛利率5.7%，季減0.5個百分點、年減0.8個百分點。單季營益率2.6%，季減0.1個百分點、年減0.3個百分點。稅後純益部分459.76億元，季增49%、年減4%。淨利率 2.3%，季減0.1個百分點、年減0.4個百分點，單季每股純益3.32元。
而鴻海去年營收5.36兆元，為連3年突破5兆元，年增0.3%，毛利率約5.65%，低於前一年的5.91%。營益率2.07%也低於前一年的2.15%。淨利率為1.9%，也低於前一年的2.16%。全年稅後純益1017.95億元，年減11.72%，全年每股純益7.34元，低於2019年的8.32元，為近年來低點。至於配息部分，鴻海每股擬配息4元。
大家關注的電動車發展，之前劉揚偉曾估，整體市場需求要到2024到2025 年才會起飛，但他指出現在有機會提前在2023年開始，且集團從數位轉型與垂直整合零組件還不夠，要提升毛利率10%，就得鎖定電動車、數位醫療與機器人等三大產業發展。
目前由鴻海領軍的電動車MIH大聯盟，已有全球47個國家地區、共1348家企業加入，其中硬體平台1171家，占整體86.9%。軟體平台占143家，占比9.9%，其他為43家，占比3.2%。而之前MIH透露，預計今年底首款電動巴士與2款乘用車將會亮相，明年第一季協助拜騰M-Byte量產、明年底電動巴士量產，接下來與Fisker合作的車款也將量產上市。
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