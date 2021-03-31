名家論壇》單厚之／民進黨該不該提出公投對案？
文/單厚之
2021-03-31 10:06:58
面對8月28日即將舉行的四項公投，民進黨已經從4月11日起，下鄉舉辦超過300場的施政說明會。但民進黨內對於是否應該提出對案反制，卻吵得不可開交，甚至互相放話。
《公民投票法》規定的連署時程已過，目前民進黨如果要提公投對案，只剩下行政院提案和立法院提案兩種途徑。如果是行政院提案，立法院必須在15日內議決，如果立法院不能如期議決，就自然成案，這樣的程序最快、最方便。若由立法院提案，則必須走正常的議案程序，還有一個月的議案冷卻期，花費的時間必然較長，但時程上也趕得上8月28日公投。民進黨內的主戰派多主張由行政院提出公投對案，才能凝聚、號召民進黨支持者否決四項公投，但行政院長蘇貞昌已經明確表態不願意提對案，以免萬一政院提案遭到全民否決，閣揆必須面臨是否要辭職承擔政治責任的問題。民進黨秘書長林錫耀和部分新系也持相同的態度，認為提對案可能升高對立，反而讓公投的熱度更高。但部分英系和正國會則積極主戰，認為如果四項公投過關，將是蔡英文跟民進黨的重大挫敗，也會連帶影響明年的縣市長選舉，唯有民進黨提出自己的對案，才有足夠的理由號召支持者支持民進黨的主張，否決四項公投。主戰派甚至指責蘇揆不願提對案，是自私保位的行為，如果828公投過了，也要負責下台。而主戰派中又有兩種不同的主張，一種是把公投升高到藍綠對決，直接號召支持者投民進黨所提的公投案，封殺所有其他的案子。另一派則主張打擦邊球，另提幾個與四項公投相近、但迴旋空間較大的提案，例如「護藻礁、顧經濟」、「護食安、顧美台關係」之類的，如果對同一事件有兩個公投都過關了，民進黨政府就可以選擇只落實對自己最有利的那一個。日前《台灣民意基金會》公布的公布的民調，有62.3%的民眾贊成以公投推翻萊豬進口政策，僅30.8%不贊成；而藻礁公投則以53.8%民眾樂見通過，僅24.9%不樂見。兩個議題反對民進黨的民意都是贊成的兩倍以上。而《美麗島電子報》日前公布的民調，反三接（護藻礁）的民眾達47.9%、挺三接的僅24.3%，幾乎也是兩倍。甚至連民進黨一向視為神主牌的反核，都有高達45.6%的民眾認為核電利大於弊、33.1%認為弊大於利；同意重啟核四的則為45.3%，也比反核四的39.7%來得高。開放萊豬進口是蔡英文第二任的重要政策，事關台美關係；三接則是民進黨政府重要的能源政策，如果三接不能蓋，很可能會影響台灣的能源安全。如果按照目前的民調，這兩案通過的機率都很高，結果不僅僅是蔡英文跟民進黨被打臉而已，未來的善後也非常棘手。也因此，主戰派才會主張應該提出對案，力搏封殺四項公投。在主戰派的想像中，蔡英文的支持度高達六成，而國民黨仍然處於低谷，如果能夠將公投轉化成藍綠對立，成功動員出支持者，未必沒有機會封殺四項公投。但民進黨的問題在於，理所當然地把政黨利益和國家利益劃上等號，認為只要讓民進黨難堪、難做的局面，就是不符合台灣利益、缺乏台灣價值的，而在台灣價值面前，一切其他的堅持跟價值，都必需要低頭、都可以犧牲。這樣的思維邏輯，民進黨人覺得順理成章，但即便是民進黨支持者也未必能接受，否則民調的結果就不至於這麼懸殊。而民進黨今天的處境之所以如此難堪，正因為萊豬跟藻礁本質上都不是藍綠對立，而是今天的民進黨跟過往的民進黨之間的矛盾、今天的蔡英文跟過去的蔡英文之間的對立。民進黨沒有道歉、沒有放軟、沒有企圖和解，就想要用今天的人氣跟支持度，碾壓往日的支持者，甚至把他們打成國民黨的同路人，這樣操作怎麼可能成功。至於打擦邊球的那一派，也不用多想了。看看2018年公投的結果就知道，如果某一項公投案會獲得多數的支持，與其有出入的公投提案，必然會同時被多數者否決，斷無兩個互相矛盾的公投同時通過的可能。民進黨的危機感，來自於公投很可能會通過，連帶造成重大的政治危機，所以必須放手一搏；但民進黨更該思考的是，如果跟民意正面對決的結果是輸，必將使得這個政治危機比原本更大、對民進黨更傷。如果民進黨人只想著內鬥，以為反正就只蘇揆的去留而已，那就大錯特錯了。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com