馬斯克稱讚北京求放過特斯拉一馬？專家：外企最好快逃
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-31 10:13:17
美中於阿拉斯加進行會談前夕，在中國頗受市場歡迎的美國電動車品牌特斯拉（Telsa）被指控，車輛上輔助自動駕駛等功能的相機，可能導致國安問題，中國政府下令公部門、公務員以及軍營不准駕駛特斯拉。雖然特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）頻頻向中國示好，但專家認為無法保證中國會放過特斯拉。
馬斯克上週接受中國官媒「央視」訪問表示，中國「十四五」提出的減少碳排放目標、社會發展藍圖令人印象深刻，並充滿信心預測中國將成為特斯拉最大的市場，會在中國製造最多的汽車、擁有最多的消費者。有關特斯拉汽車可能作為搜集情資工具的指控，馬斯克也在3月20日的中國發展高層論壇會上保證，特斯拉絕對不會收集任何敏感、私人數據，且所有數據都在保護之下，不會提供給美國政府。然而這樣的「魅力攻勢」會奏效嗎？《美國之音》引述中國問題專家、《中國即將崩潰》作者章家敦博士的見解，馬斯克大家稱讚中國，是想討好北京，希望北京能夠對他手下留情。但這不會有用，章家敦認為，中國會讓特斯拉的日子不好過，並最終拿走特斯拉的技術，關閉其在中國的運營。章家敦警告，中國引進外資的長遠目標絕非是要讓外國公司占據中國的市場份額，而是要拿走外國公司的資金和技術。在中國營運的美國公司，長遠來看可能都會被趕出中國，從現在開始的5年或10年後，馬斯克將為中國毀掉了特斯拉後悔莫及。章家敦提醒這些外國公司，如果夠聰明的話，應該在中國達成剽竊技術、商業機密的目的之前，趕緊離開中國。美國國際商業投資顧問張洵認為，馬斯克希望中國能對特斯拉網開一面，避免重演前幾年日本汽車在中國被抵制的情況。如果馬斯克願意作為「大外宣」的工具，那還有一些可能，但是目前馬斯克只是口頭上稱讚，在目前的政治環境下，北京可以說是不太在乎。