名家論壇》吳崑玉／一個死老百姓對修憲的期許
文/吳崑玉
2021-03-31 10:15:25
民進黨的修憲小組將在今天啟動，蔡總統指定姚嘉文領軍，邱義仁退居幕後，以平衡黨內派系。
問題是，修憲是關係全台灣人民的大事，怎麼看起來卻像在處理民進黨的家務事？而且，修憲的主體運作在立法院，小範圍個別條文修訂，不需要大動作搞體制外委員會。但若想更深入處理憲政骨架，恐怕得召集社會賢達與各方專家，先期召開國是會議，綜合考量，凝聚共識後才走進法律程序，以降低一意孤行的機率，更減少易筋動骨後的衝擊。2016年民進黨重返執政後，不少綠營與獨派人士重燃熱情，雖未處於絕對優勢，但老想著把當年在野時的主張拿來「玩一次」，無視於亂改制度的風險與衝擊，企圖以少數綁架多數，降低罷免、公投門檻就這麼過了。結果後患無窮，作法自斃。現在又想來玩修憲，是忘了仍在後院失火的公投案了嗎？中華民國憲法是當年為大陸體形所打造的寬版罩衫，跟台灣瘦小身體本就不合。李前總統多次修憲，政治權力考量又遠大於制度合理性，造就了現在總統有權無責，行政院長任命不用立法院同意的無制衡體制。加上馬前總統時代六都改制，中央與地方運作亂成一團。中華民國憲法已到了不得不修的地步。但多年來，為了宣稱延續法統，怕對岸以法理台獨之名興兵開戰，於是該修不修，左繞右拐，不同政黨與部門間「一憲各表」，政府幾乎無法正常運作。憲法的確該修，但修多少？怎麼修？一直是個無解的頭痛問題。修少了不痛不癢，修多了動搖國本，分寸拿捏，恐比派系平衡更需政治智慧來決斷。舉例來說，如果修憲只修18歲公民權，大動作走這趟繁複程序豈非浪費？如果要兼廢考、監兩院，其功能由那個單位取代？行政單位掌握考試用人權力為其所好，但監察審計歸於立院，形同國會擴權，行政單位卻巴不得砍光。立法院如獲監察權，卻無調查權，功能也僅只於「煎茶」，行政單位瞬間解除了金箍咒，無人可有效監督，合理嗎？除此之外，美國總統即使權力超大，但也還沒中華民國總統大。美國國務卿等重要人事任命，仍需通過參議院聽證會，那聽證制度與重要人事同意權應否入憲？行政官員至國會詢答如果說謊偽證，能否移送法院？川普如此肆意妄為，預算卻仍卡在眾議院手上，拍桌怒罵也無可奈何，我們立法院預算審查的附帶決議，能否有此法律效力？小市民們常感嘆，台灣立法委員的素質與先進民主國家國會議員相比，簡直是ＸＸ比雞腿。但論者有沒有想過，我們的國會制度與功能，使得立委除了打嘴砲罵人、開記者會作秀、遊走法律邊緣辦選民服務，還能發揮什麼實質功能？人家的國會法案助理是要通過資格考的？人家國會的法案局與預算局是龐大專業到可與行政單位分庭抗禮的。美國國會的經濟預估，經常比政府或CIA發佈的還準。美國國會還有個「未來小組」，專門預估未來5~30年的政治、經濟、社會、國安走向，高爾能寫出那本厚達600頁的「驅動大未來」，靠的不是當過副總統，而是他當過國會未來小組召集人所累積的資料。蔡總統與修憲小組所該思考的是，既然已宣示我們身處一個民主自由與獨裁威權的競爭時代，我們就必須把自己打造成民主自由的典範。而這需要總統與行政首長，有意識的分享自己的權力，並建立一個強大的國會。總統每年到國會進行國情咨文報告，應是民選總統的義務，而非其權利。行政首長受國會同意而任命，才有基本的制衡工具，而非現在這種只能罵不能拔的「偽制衡」。民進黨不可能永遠執政，國民黨就算垮了還會有新政黨取而代之，打造一個權責相符的體制，讓執政與在野都能發揮其功能，才是可長可久之道。而且，這個體制還得符合現實的政治文化，否則斷無實現可能。自1996年總統選舉以來，台灣人民度過了七任總統，早已習於總統制，現在再回到內閣制是不現實的。合理政治體制設計的關鍵，不是照搬政治學名詞，而是串接起現有的工具，並在順暢運作與制衡防弊間取得平衡。舉例來說，防弊的廉政署隸屬法務部，但調查局也有政治偵防與反貪污任務，如果監察權移交國會，那廉政署是否也該一併移給國會，使其具有反貪腐實質功能呢？更深入一點，現在廉政署在推動「圖利罪」修法，使其要件更明確，以修正一句圖利即讓公務員「依法而不行政」的弊病。但這條法令實源自於當年的「家天下」觀念，政府單位將所控資源及訊息視為上位者私產，不得「圖利人民」。使得連去請領低收入補助，官員們都不敢主動告知民眾可以申辦那些項目，得要民眾去自行摸索，甚至因此創造了網路上的「市政達人」、「社福達人」，給懂門道的人創造了「尋租」空間。要糾正這些弊端，靠的不是勒令禁止，而是提綱掣領改變公務員觀念，徹底修正政治文化，這是依附於修憲工作，但更深廣的政治文化細部改造工程，且遠比修憲更為重要而急迫。作為一個游手好閒的死老百姓，每天只知「吃得飽(繁榮)、睡得好(安全)、還可以罵總統(自由)。」我對改變憲法定義疆界、修改國旗國號這些偉大的象徵實在無感，但對於政府制度與運作順暢備感切身。期盼朝野諸公，既要修憲，就修得徹底而且合理一點，就算那天不小心選上個瘋子總統，咱們還有工具進行損害管制，甚至把他給拉下來，這樣就夠了。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com