調查局丟6.5公斤安毒　調查官家中搜出5000萬不明現金

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全案緣於航基站偵獲一起安毒案件，108年11月間由調查官鄭翊運送6.5公斤安非他命毒品至調查局鑑識科學處進行鑑定，運送途中毒品卻「遺失」了，事情經過近1年，航基站才向局本部報告，全案因此曝光。

調查局隨後就相關人員進行職務調動，包括將時任航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，時任航基站機動組長徐宿良改調航業處高雄站，調查官鄭翊改調宜蘭縣調查站。

另方面，調查局北部地區機動工作站報請桃園地檢署指揮偵辦，並於去年11月18日實施搜索，檢察官複訊後諭知時任航基站副主任林聖智、徐宿良各新台幣5萬元交保，調查官詹孟霖與鄭翊各10萬元交保境管。

案經專案小組深入追查，檢察官前天再度指揮北機站針對徐宿良實施搜索，搜出約5000萬元現金、名牌包，昨天以貪污治罪條例財產來源不明罪等罪嫌，聲押禁見徐宿良與李姓女子獲准，持續釐清大批現金與遺失毒品案有無關聯。

調查局表示，案由檢察官指揮偵辦中，尊重檢察官職權，不便發表意見。（編輯：陳仁華）1100331