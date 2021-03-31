中國卡通未送審卻在台播出百集 台灣基進憂成統戰漏洞
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-31 11:24:24｜2021-03-31 11:36:00
台灣基進立委陳柏惟今（31）日舉行記者會，指出中國卡通未送審，卻已在台灣播出百集，可能成為統戰漏洞，要求行政單位應該更積極地為民眾把關。
陳柏惟表示，因為陸續接獲民眾反映有關中國節目、影片在頻道或OTT播放有統戰疑慮，經與行政單位瞭解，現行無線及衛星電視頻道對於中國節目的審查規定採主動申請制，但此次就發現有業者播放中國動畫卻未送申請的狀況。陳柏惟舉例，由北京愛奇藝製作的《無敵鹿戰隊》，卡通內容使用大量中國式用語，節目播到100集了，影視局才接獲檢舉開始查，如果未來持續出現未審先播的狀況，可能讓一些統戰、大外宣節目趁虛而入。雖然不是所有中國製播節目都有極大殺傷力，但中國確實持續運用影視進行大外宣、統戰，也製播統戰卡通。未審先播若無法積極遏止，恐成未來統戰節目在台播映的漏洞，要求行政單位應該更積極地為民眾把關。陳柏惟進一步指出，現行對中國節目、影片在無線或衛星頻道播放有一定規範，包含對統戰、違反善良風俗、違法內容的管理，此外對於本土影視產業，也透過要求播放比例等方法達到基本保護。但近年OTT平台崛起，相關法令卻持續卡關，無法可管，可能使中國節目大量入台，進而壓縮本土影視產業的空間，對台灣的影視產業發展十分不利。他呼籲OTT相關法令，以及針對OTT平台上中國節目的管理，不應再推延。出身藝術文創產業的台灣基進組織部主任李雨蓁表示，由於自身也進行藝術創作，一直很在意台灣對本土文化創作的相關推動政策。影視產業是文化軟實力的一環，從過去的歐美、日本、韓國，到現在的中國，都大力的扶植本土影視產業，向外擴張文化影響力。台灣有人才、有能力製作好的作品，而且有最寶貴的民主自由創作環境，應該給予更好的保護和扶植。李雨蓁表示，從有法可的電視節目、到無法可管的OTT平台、再到已經提了很多年卻遲遲無法處理的中國節目利用小耳朵深入社區問題，預防勝於治療，當中國的大外宣包裹糖衣大舉入侵時，應盡快補上漏洞，這並非箝制言論自由，而是保護台灣的言論環境，也保護台灣本土影視產業。