「深U大眼妹」車陣中叫賣 駕駛暴動：展現愛心時候到了
娛樂中心／綜合報導
2021-03-31 11:22:25｜2021-03-31 11:39:35
玉蘭花小販穿梭車水馬龍的路上，已成為台灣再熟悉不過的景象，不過近日有駕駛行經台北建國北路高架附近，見到賣玉蘭花的不是有年紀的長者，而是穿著清涼的大眼妹子，照片曝光後引起網友暴動，有人也立刻肉搜出該女真實身分及IG。
有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享照片，只見一名留著及腰長髮的女子，身穿白色低胸小背心、牛仔熱褲，揹著紅色籃子在車陣中兜售玉蘭花，由於上衣頗緊身，曼妙身材曲線畢露，一雙纖細美腿十分吸睛，加上戴口罩的小臉露出水汪汪大眼，令人目光不自覺聚焦在她身上。原PO寫下：「現在賣玉蘭花都這麼辣是對的嗎？不私藏附上地點：建國北高架。」貼文一出，按讚數立刻飆破1萬，有老司機點出玉蘭花妹出沒的正確路段，「建國南路往南方向，快到市民大道三段的交叉口」，不少網友激動表示：「這一PO，明天建北是不是要塞爆」、「整籃我包了」、「停了兩個多小時到現在還在買」、「該是去展現愛心的時候了」、「明天開始一直繞建國北高架橋就對了」、「我要買爆」！其中有眼尖網友發現，玉蘭花妹胸口疑似掛著麥克風，猜測可能是網紅在拍片，隨後有「神人」火速找到該女的個人IG，發現玉蘭花妹就是擁有3萬多粉絲的遊戲實況主「聶小倩Sherry」，限時動態可見本人貼出開車前往建國南路的照片，寫道：「希望今天順利」、「早上賣玉蘭花，晚上上主持課」、「報導怎麼一堆...」等語。據「聶小倩Sherry」發布的動態，證明她真的在賣玉蘭花，今（31日）凌晨再度發文：「今天（昨天？）的玉蘭花除了受寵若驚之外，賣的狀況其實並不好...走進車潮，彎腰鞠躬收到冷眼看待，或是迴避視線的佔大多數...不需要譴責任何人的方式。但，我上了一課，名叫愛心傳遞。」（編輯：楊穎軒）