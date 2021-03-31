藍營點名國營事業「千歲酬庸團」 批蔡政府雙標秀下限
記者余祥／台北報導
2021-03-31 11:20:38｜2021-03-31 11:38:24
國民黨立院黨團今（31）日召開「蔡政府雙標秀下限、酬庸無底線」記者會，黨團書記長鄭麗文批，民進黨在野、執政雙標，在野時要求國營事業、財團法人晉用年齡要降低，但執政後馬上加上但書，蔡政府千歲酬庸團，包括兆豐金控董事長、台糖董事長、台電公司董事長、合庫董事長等，全部超過65歲，有這麼多肥貓要養？要讓民進黨因人設事、昨是今非至此。
鄭麗文表示，政治酬庸民主國家在所皆有，但也要有底線、適才適所，國營事業、財團法人晉用遴選早在國民黨執政期間，就有清楚規定，任用時年齡不可超過65歲，任內期間如果年滿超過68歲，就應該更換，財團法人的年齡標準更嚴格，就是當年2014年民進黨團總召柯建銘領導的民進黨團要求強力通過的，分別是任用時不可超過62、任內期間不可超過65歲。鄭麗文批，民進黨雙標，執政後馬上改變規定，2017年把國營事業加但書，若有特殊原因，行政院可以核准留任；因人設事是最要不得，執政、在野雙標，難道有這麼多肥貓要養嗎？鄭麗文點名蔡政府千歲酬庸團，包括兆豐金控董事長、台糖董事長、台電公司董事長、合庫董事長、台船公司董事長、台灣糖業協會董事長、中華顧問工程司董事長、全國農業金庫董事長、台灣證交所董事長、台灣建築公司董事長、商業發展研究院董事長全部超過65歲。黨團總召費鴻泰說，若民進黨團不同意國民黨團提案要求國營事業、公股主導的公司擔任董事長及總經理初任年齡不得超過65歲，續任年齡不得超過70歲，國民黨團就退出預算審查朝野協商。