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藍白醞釀市長選舉「台北換新竹」？柯文哲：無法回應謠言

記者丁上程／台北報導

2021-03-31 11:53:27｜2021-03-31 11:53:51

針對外傳國民黨與民眾黨將以「台北換新竹」的模式，2022年選戰再續藍白合，身兼民眾黨主席的柯文哲31日表示，無法針對謠言做回應。
▲針對外傳國民黨與民眾黨將以「台北換新竹」的模式，2022年選戰再續藍白合，身兼民眾黨主席的柯文哲31日表示，無法針對謠言做回應。（圖／記者丁上程攝，2021.03.31）

根據媒體報導國民黨與民眾黨間，傳出由台北市長柯文哲在2022年選戰期間，無條件支持蔣萬安參選台北市長，換取國民黨在柯文哲的老家新竹市，支持民眾黨不分區立委高虹安參選市長。此番消息一出也引發喧然大波，不過藍白相關人等不是避談就是否認該傳言。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今（31）日接受媒體訪問時，也低調回應「無法針對謠言做回應」。

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據消息指出，國民黨與台灣民眾黨間想要在2022年再續「藍白合」態勢，而瞄準的就是柯文哲執政、國民黨想收復的台北市，以及柯文哲老家新竹市。若是柯文哲支持國民黨立委蔣萬安參選台北市長，並且不派出候選人與蔣競爭，國民黨也將會無條件支持民眾黨立委高虹安，到柯文哲的老家新竹市參選市長。

不過針對傳言，不僅國民黨與民眾黨人士都低調紛紛避答或否認，就連柯文哲本人也都低調不予回應。柯表示，不要先講一個謠言然後再來評論謠言，直言「謠言製造者我們沒辦法去回應他的問題。」而被問到是否會在北市支持蔣萬安？柯文哲也僅表示媒體上很多假消息，到底從何而來他也不知道。

而現場記者追問昨天晚間國民黨舉辦的跨縣市議會首長聯誼會，柯文哲低調出席，不過也遭遇到2014年的市長選舉對手連勝文，雙方在宴席期間互動略顯尷尬。不過柯文哲今天回應則否認有尷尬，並表示時間過這麼多年了，不會尷尬了。

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