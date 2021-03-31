彭文正批蔡英文假學歷遭起訴 府：真的論文假不了
記者胡宥心／台北報導
2021-03-31 11:59:13｜2021-03-31 12:11:58
媒體人彭文正因質疑總統蔡英文「論文真偽」而挨告，北檢今（31）日依加重誹謗罪起訴彭文正。對此，總統府發言人張惇涵表示，尊重司法，但府方多次重申強調，蔡總統博士學位，惟有求證LSE校方是唯一且正確的管道，外界不要被錯誤消息誤導。
台大法律系名譽教授賀德芬民國108年8月29日召開記者會，指稱蔡總統「偽造論文及證書」，同時也公布台裔旅美學者林環牆的書面報告，指蔡總統的學位證書是「贗品」。總統委託律師向台北地檢署遞狀，控告賀德芬、林環牆妨害名譽，彭文正也公開質疑蔡總統學歷造假，蔡總統追加提告彭文正。北檢今依加重誹謗罪起訴彭文正，同案被告賀德芬、林環牆則獲不起訴處分。張惇涵表示，總統府尊重司法，不評論司法個案。關於相關司法個案，將持續由律師團隊循司法程序處理。張惇涵說，總統府仍願不厭其煩重申，蔡總統的博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位。張惇涵重申，關於蔡總統的博士學位，惟有求證LSE校方是唯一且正確的管道，真的假不了，也期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。總統府回應最後也再次附上LSE官方聲明連結，供各界參考，盼假論文風波到此為止。