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香港宣布自中國各地抵港人士須檢測2次　包含台灣

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-31 12:09:36

▲香港政府31日宣布，從中國各地區(包括內地、澳門及台灣)抵港的人士，接受核酸檢測的標準須從明(4月1日)起統一調整。圖為疫情下的香港封區篩檢照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港政府31日宣布，從中國各地區(包括內地、澳門及台灣)抵港的人士，接受核酸檢測的標準須從明(4月1日)起統一調整。圖為疫情下的香港封區篩檢照。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情之下，各國或各地區仍未能過度放鬆，以免再度出現疫情反彈。香港政府今(31日)宣布，從中國各地區(包括內地、澳門及台灣)抵港的人士，接受核酸檢測的標準須從明(4月1日)起統一調整，規定所有在2021年4月1日或之後，從中國各地區抵港的人士，同樣需要在抵港時／抵港第2天及第12天接受檢測。
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綜合香港媒體報導，港府將就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》（第599J章）下的強制檢測公告刊憲。根據公告內容，任何年滿6歲或以上，在2021年4月1日或之後，經陸路邊境管制站到達香港，並須根據《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)進行強制檢疫的人士，以及按「回港易」計劃抵港而獲豁免強制檢疫的人士，均須在到達香港的第2天及第12天進行檢測。此外，經機場抵港並須根據第599C章進行強制檢疫的人士，除抵港當天接受「檢測待行」外，亦須繼續在到達香港後的第12天進行檢測。政府會相應修改獲豁免強制檢疫人士的豁免條件，將抵港後的檢測納為豁免條件之一。
港府指出，抵港人士到達香港的第2天或第12天，是由到達當天做首日起算。例如，若一名人士在2021年4月1日到達香港，則他／她應於2021年4月2日進行指明的第二天檢測，及於2021年4月12日進行指明的第12天檢測。
據悉在此新規定發布前，從台灣、澳門、中國大陸入境香港的旅客，並不需要進行兩次核酸檢測，只需要配合隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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