瓦斯爐點不著！他發現「意外原因」驚呆 網：誤會10幾年
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 12:33:35
生活中無處不充滿驚喜發現！有位網友因為瓦斯爐無法點火，這才知道瓦斯爐也是要裝電池的，文章發布後釣出許多網友心有戚戚焉，原來不知道瓦斯爐要裝電池的人還真不少，更有網友驚呼自己「用了10幾年都不知道」。
有網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，笑稱自己用瓦斯爐用了這麼多年，竟然才發現「他是吃電池的」。原PO透露自己平均一周煮飯5次，使用瓦斯爐可說駕輕就熟，但是一直到日前瓦斯爐點不著，研究一番後才發現是電池沒電了，讓他大為驚奇。不過原PO不孤單，許多網友紛紛在底下留言回覆說，「我長這麼大，現在才知道。用打火機點了好幾年」、「我家用了快15年了，在2年前才發現電池的，這中間一直用電的點火槍點瓦斯爐」、「跟我一樣哈哈哈哈，還以為壞了」、「哭啊，真的有電池耶」、「長知識了」、「我以為瓦斯爐壞了就找維修人員來，然後跟我說這要換電池，我就花了300元，找服務人員來幫我換電池」、「我只知道熱水器要裝電池，這個我真的不知道」、「那是點火器電池」、「我也是別人跟我講才知道」。其實知名家電商「莊頭北」就有分享過瓦斯爐無法點火的6大原因，分別是：桶裝液化瓦斯用罄、瓦斯開關沒開、瓦斯爐電池沒電、瓦斯管有曲折、感應針受潮、內部線路鬆脫或鏽蝕。民眾若發現瓦斯點不著，不妨先自行簡易檢查，尤其可以注意許多人忽略的電池。（編輯：倪浩軒）