韓版《紙房子》陣容公開 《愛的迫降》女星舅舅變人質！
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-31 13:33:19
西班牙竊盜影集《紙房子》2017年播出後在全球掀起熱潮，確定製作第五季的消息更讓劇迷引頸期待，Netflix今（31日）也宣布，韓版《紙房子》黃金陣容終於定案，將由劉智泰、朴海秀、全鐘瑞等13位演員共同演出，而《愛的迫降》飾演女配角舅舅、《寄生上流》地下室男的朴明勳，劇中並列為人質組，引發觀眾高度期待。
《紙房子》在2017年推出第一季後，因為首腦人物「教授」有著驚天搶劫大計，找了8名以城市名稱作為代號的共犯，襲擊造幣廠以及中央銀行，以戴著達利面具、搶匪跟人質都穿著紅色工作服的獨特方式，讓警方無法分辨善惡，卻因為象徵著社會正義，讓該影集上線至今推出到第四季，仍深受全球粉絲喜愛；如今已確定將在第五季完結，搶匪們最後要如何從西班牙銀行脫困並順利將黃金運出，「教授」等人是否能順利逃脫，還是會面臨更厲害的對手，都是全球影迷期待的焦點。 韓版《紙房子》網羅拍出驚悚恐怖劇《客：The Guest》、《Voice》的導演金泓善，找來劉智泰飾演貫穿全劇的鬼才「教授」，朴海秀則飾演個性多變狡詐危險的隊長「柏林」，全鐘瑞飾演個性衝動但機靈狡猾的女主角「東京」，李元鍾與金智勳飾演父子「莫斯科」與「丹佛」，張允柱飾演偽鈔專家「奈洛比」，團隊中年輕駭客小鮮肉「里約」由朴柾佑接下，塞爾維亞軍人奧斯陸與赫爾辛基，則是李奎浩與金志勳擔任。 韓版《紙房子》預計有12集，也將會「在地化」把背景設定在韓國，故事依然會圍繞在鬼才「教授」與人質，以及對付搶劫案的特遣部隊，為大家所熟悉的情節注入新活力。值得一提的是，在《愛的迫降》飾演女配角徐智慧舅舅的朴明勳，確定加入並列為人質組。《紙房子》將會在全球190個國家獨家上線，相關消息可鎖定Netflix。