強化台61線西濱監測　111年前設16處氣象站

（中央社記者余曉涵台北31日電）台61線日前因濃霧發生重大車禍，公路總局今天宣布，與氣象局合作將在111年前設置16處氣象站，其中雲林（四湖路段）及嘉義（東石路段）已建置完成。

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台61線西部濱海快速公路北上254公里處2月發生20 輛大小車輛追撞的嚴重車禍，研判車禍原因是濃霧造成視線不佳。

為了提升台61線的氣象預報能力，公路總局今天發新聞稿表示，將與中央氣象局合作，建置氣象站，目前雲林（四湖路段）及嘉義（東石路段）完成建置氣象站共2處，功能包含氣象及能見度資料收集，結合上游資訊可變標誌及幸福公路App等訊息管道，發布雨勢、濃霧、強風等異常氣候事件等路況警示資訊，以強化台61 線西濱快速公路事件管理能力。

公路總局說，預計110年11月前完成西濱公路彰化至台南路段設置另外4處氣象站，111年3月前完成新北至台中路段段增設10處，全線共計16處氣象站。

公路總局表示，因應嚴重霧霾等導致公路能見度不佳時，請用路人減速慢行、小心駕駛，拉大行車間距，確保行車安全。

公路總局已訂定快速公路遇到霧霾時駕駛應注意事項，並製作教學影片、宣導卡等，利用多元管道加強宣導，如上游資訊可變標誌（CMS）、警察廣播電臺VPN、幸福公路App、省道即時資訊服務網、交控系統資料交換、臉書粉絲專頁、公路總局局網專區。（編輯：李亨山）1100331