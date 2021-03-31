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對美軍購愛國者三型增程飛彈　國防部：115年完成部署

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-31 13:27:00

▲空軍防空暨飛彈指揮部去年9月1日在台南空軍基地舉行成軍典禮，天弓三型飛彈\\(右\\)與愛國者三型飛彈部隊接受校閱。（圖／記者呂炯昌攝 ）
▲空軍防空暨飛彈指揮部所屬天弓三型飛彈(右)與愛國者三型飛彈部隊接受校閱。（資料照／記者呂炯昌攝 ）
為反制共軍威脅，國防部今（31）日證實已軍購愛國者三型增程飛彈（MSE），規劃在114年、115年(2026年）分批完成交運及部署作業。而國產天弓三型防空飛彈也量產進度超前，23枚提早完成量產。
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根據國防部最新送交立法院的預算解凍報告指出，我國與美方於108年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議研討後，確定增購愛三增程型飛彈（PAC3-MSE），規劃在114年、115年，分批完成交運及部署作業。

為攔截共軍彈道飛彈，我國向美國採購愛國者二型與愛國者三型飛彈，並將愛二飛彈性能提升至愛三規格。愛三增程型（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE），性能比國軍現役愛三飛彈系統更先進，射程也更遠。愛三增程型體積較現役愛三更大，一輛愛三發射車可裝4組、4聯裝愛三飛彈組，共16枚；MSE則須使用新的12聯裝發射裝置，一套發射裝置只可搭載12枚愛三MSE飛彈。

國防部也證實，中科院研製的天弓三型飛彈量產進度超前，110年度（2021年）預劃解繳的23枚飛彈，也已經提前完成。
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