調查官涉財產來源不明遭收押　調查局：停職究辦

（中央社記者蕭博文台北31日電）桃園地檢署偵辦調查局遺失6.5公斤毒品案，29日搜索前航基站機動組長徐宿良，查獲大批現金，訊後依財產來源不明罪聲押徐男夫婦獲准。調查局表示，將依規定將徐男停職究辦。

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調查局副局長黃義村今天表示，北部地區機動工作站配合桃檢檢察官指揮偵辦航基站遺失毒品案，搜索相關處所，經檢察官聲押徐宿良夫妻獲准，但媒體報導部分內容與事實不符，基於偵查不公開，案情不便說明。

全案起於，法務部調查局航業處基隆調查站偵獲一起安非他命案件，108年11月由調查官鄭翊運送6.5公斤安非他命到調查局鑑識科學處鑑定，運送途中毒品「遺失」，經近1年航基站才向局本部報告。

桃園地檢署去年11月19日依涉犯毒品危害防制條例等罪嫌，諭知案發時任航基站副主任林聖智、時任機動組長徐宿良各新台幣5萬元交保，調查官詹孟霖與鄭翊各10萬元交保境管。

桃園地檢署今天上午發布新聞稿表示，因案情需要，29日再度指揮北機站搜索徐宿良住家等4處，扣押與收入顯不相當的相關帳戶資金及現金、名牌包、名錶及進口汽車等，傳喚徐宿良夫妻及另2名親屬進行偵訊。

承辦檢察官認為徐宿良及其妻李女因涉犯貪污治罪條例之財產來源不明罪嫌重大，且有串證之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢表示，部分媒體報導的相關案情及查扣現金金額、證物種類數量，與事實尚有出入，基於偵查不公開原則，請外界勿作揣測。

調查局表示，將待取得押票等資料後將徐宿良停職，並由北機站配合檢察官指揮持續深入釐清偵辦。（編輯：方沛清）1100331