愛三飛彈重鑑測案採購疏失　監院糾正國防部

（中央社記者陳俊華台北31日電）監委王美玉、王麗珍指出，空軍為辦理愛國者三型飛彈重鑑測新增工作計畫需求，未遵守計畫簽核程序，經國防部核定，逕自函請駐美軍事代表團洽美方申請發價書，顯有行政違失，通過糾正國防部。

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監察院今天透過新聞稿表示，監察院國防及情報委員會18日通過王美玉、王麗珍所提調查報告及對國防部的糾正案。

王美玉、王麗珍表示，國防部為維持愛國者三型飛彈效能，定期需循軍購方式請美方更新重要組件，並執行重鑑，所需費用屬作業維持類，預算約6.09億美元，卻未經過國防部長核准，逕自向美方申請發價書（LOA），以致立法院在美方公布知會國會審查後，才知道有這項軍購案。

調查發現，對美軍購案發價書需求信函（LOR for LOA）遞交，依102年8月修頒的「國軍對美軍購案管制作業規定」，是由國防部統籌，且遞交前須先簽奉部長核定，但國防部106年1月26日廢止規定，「作業維持類」軍購案作業程序改由「各預算科目主管單位視需要修頒業管規定」。

王美玉、王麗珍指出，但國防部卻未追蹤後續辦理情形，形成發價書需求信函遞交管制作業空窗期，衍生空軍防空暨飛彈指揮部為辦理「愛國者三型飛彈重鑑測」，未經部長核定，逕向美遞交發價書需求信函，引發立法院在美方公布知會國會審查後，才知道這項軍購案的事件，顯有違失。

王美玉、王麗珍表示，為辦理愛國者三型飛彈重鑑案，空軍防空暨飛彈指揮部在106年6月就請美方報價，並在106年底及108年初2次洽美修訂報價資料，但第2次報價修訂，至108年6月仍未獲回復；其次，美方在108年4月告知由於修訂報價需要時間，該軍售案至109年1月都極可能不會執行。

王美玉、王麗珍指出，空軍防空暨飛彈指揮部在發價書需求信函遞交作業管制空窗期間，基於軍購程序冗長、報價有效期限至108年12月31日止、該案適用「知會國會」程序、共軍擾台及開案壓力下，在108年6月25 日向美遞交發價書需求信函。但愛三重鑑案金額龐大，防空部未將預算納入5年施政計畫，就遞交發價書需求信函，警覺心不足，允宜檢討。

王美玉、王麗珍表示，對美軍購案作業程序非操之在我，特別是要求美方修改報價資料時，要求發價書需求信函遞交前，須先將預算先納入5年施政計畫，但作法上只藉每年1次的「作業維持費綱要計畫」納入預算，未盡合理。（編輯：郭無患）1100331