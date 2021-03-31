黨魁戰江啟臣修補軍系關係 朱立倫拚整合、連勝文走基層
記者余祥／台北報導
2021-03-31 13:33:22｜2021-03-31 13:33:35
國民黨主席選戰進入白熱化，人頭黨員大戶和黃復興黨部票源是兵家必爭之地，爭取連任的黨主席江啟臣近日頻出席軍系活動，修補關係，再加上前總統府秘書長廖了以出手相助，為江宴請退役將領；可能參選的前新北市長朱立倫也積極整合地方，國民黨智庫副董事長連勝文也勤走基層，各自固樁，另前高雄市長韓國瑜則對於是否參選陷入長考。
國民黨主席7月改選，由於是黨員投票的封閉選舉，擁有超過1/3黨員票的黃復興黨部以及各地方派系人頭黨員大戶就成了影響選舉結果的關鍵。江啟臣上任後宣示要改革黃復興黨部，取消各種黨部地位，更撤換原黃復興黨部主委金恩慶，換成海巡體系出身、備份不足的臧幼俠擔任主委，引發黃復興黨部內部不滿。為爭取連任，江啟臣近日積極出席軍系相關活動，修補關係，也透過廖了以安排，爭取退役將領支持。可能參選的朱立倫也沒閒著，近日啟動公益之旅走訪地方，整合地方勢力，爭取地方派系支持。同樣表態認真考慮參選的連勝文則勤走青工會和黨代表系統，並持續提出對黨的建言。在韓國瑜支持的中廣董事長趙少康受限一年條款無法參選黨魁的情況下，韓國瑜陷入是否參選黨魁的長考，親韓人士透露，韓最大的擔憂就是選黨魁成為民進黨箭靶，進而影響2022年縣市長選戰，但無論韓國瑜選或不選都將影響國民黨主席一戰。