陳吉仲會環團談藻礁　潘忠政：公投主文為基礎

（中央社記者楊淑閔台北31日電）藻礁公投連署破70萬，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天說，他午後將與8名環團人士接受農委會主委陳吉仲邀請會談，在不違反公投主文中油三接必須遷離大潭海岸及海域下，都可談。

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潘忠政上午現身農委會，接受媒體聯訪做出以上說明，並說陳吉仲23日給他訊息，藻礁公投推動聯盟決策委員會同意跟他會面，所以才有今天的會談；而陳吉仲也邀請民進黨副秘書長林飛帆與會。預計下午1時開會後記者會。

關於今天的會談重點，潘忠政說，環團從來沒反對三接，但是不該蓋在國家重要地景跟生態系上，環團的公投主文就是三接必須遷離大潭海岸跟海域，包括乾潮線、即最低潮線往外平行延伸5公里的範圍，只要是這個範圍，都可以談，期待國家能源政策可更有效率進行，而非急就章，這樣反而會遺害未來的能源轉型。

潘忠政重申，過去以來政府資料一直都不夠公開，才會有近4、5年來環團不斷努力保護大潭藻礁的行動，期間開了125場記者會，公投也可能成案了，現在是很好釐清真相的時機，期待政府可以召開聽證會把問題釐清。

對於之前被傳出會面有被摸頭的疑慮，潘忠政說，當初他仍用過去跟陳吉仲的私人情誼關係思考，認為跟陳吉仲溝通沒問題，但內部提醒這時溝通會引起很多不必要的困擾，後來決定先把連署書送中選會後再溝通。（編輯：張芷瑄）1100331