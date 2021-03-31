內幕／外交部贈帛琉「迅猛小金剛」船艇　助強化海巡能力

海上公試時船速高達45節，號稱「迅猛小金剛」。

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外交部發言人歐江安表示，為協助太平洋友邦維護海洋資源及生態的永續發展，共同打擊海上犯罪，我國與帛琉政府於2019年3月簽署海巡合作協議，透過人員訓練與海上巡護等方式，協助友邦建構海事安全的能力。我國政府預計捐贈的多功能船艇是屬於台帛兩國海巡合作的一環，以協助帛琉提升海上執法及救難能量。相關船艇預計於今年7月完成建造後，依序與帛琉相關單位協調後續運送、捐贈事宜。

海上公試時船速高達45節、續航力288海哩