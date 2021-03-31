內幕／外交部贈帛琉「迅猛小金剛」船艇 助強化海巡能力
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-31 15:51:54｜2021-03-31 16:32:23
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）今（31）日前往參訪船舶製造業及水產養殖業，外交部證實，將援贈帛琉2艘多功能船艇，預計7月完工，有助於提升帛琉海上執法及救難能量。據了解，這批與海巡署一同採購的多功能艇，在海上公試時船速高達45節，號稱「迅猛小金剛」。
外交部發言人歐江安表示，為協助太平洋友邦維護海洋資源及生態的永續發展，共同打擊海上犯罪，我國與帛琉政府於2019年3月簽署海巡合作協議，透過人員訓練與海上巡護等方式，協助友邦建構海事安全的能力。我國政府預計捐贈的多功能船艇是屬於台帛兩國海巡合作的一環，以協助帛琉提升海上執法及救難能量。相關船艇預計於今年7月完成建造後，依序與帛琉相關單位協調後續運送、捐贈事宜。
《NOWnews今日新聞》掌握消息，海巡方面指出，捐贈帛琉的多功能巡緝艇為外交部編列預算採購，材質為FRP玻璃纖維材質，具備表面防火特性，當初外交部要採購時知道海巡署正好建案採購50艘新巡緝艇，因此編列預算請得標廠商、屏東的罡旻（KARMIN）造船生產沿岸多功能艇。
據了解，罡旻獲得海巡署3億元訂單、生產50艘沿岸多功能艇，在海上公試時船速高達45節、續航力288海哩，被海巡署稱為「迅猛小金剛」。不只是台灣海巡署與外交部採購，連新加玻海巡特勤單位也有訂購。
過去我國也曾援贈友邦巡邏艇，編號FABG-7、FABG-11、FABG-29、FABG-32的4艘海鷗飛彈快艇除役後，拆除武裝後於2009年5月援贈非洲甘比亞，成為馬英九政府上台後首筆軍援外交。事實上，這批船原本要軍援馬拉威，但是改裝期間馬拉威與我國斷交，因而轉贈甘比亞，改裝費用5000多萬。不過，甘比亞在2013年與台灣斷交。我國援助前友邦甘比亞的海鷗快艇曾出現在美國與非洲國家舉辦的「疾速團結2019」（Obangame Express 2019）演習中。