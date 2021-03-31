線上博奕出新招 搞詐欺不出金詐千萬元
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-31 13:58:25
臺中市警察局刑事警察大隊，宣布破獲一起博弈合併電信詐欺案，該犯罪集團誆稱「穩定獲利」、「高利潤」及「快速提領金錢」等話術，惟收錢後卻未依約出金，不法所得累積上千萬元。
檢警歷經數月跟監蒐證、分析其金流及生活作息，見時機成熟於109年12月3日由臺灣臺中地方檢察署「闕股」林檢察官忠義指揮臺中市政府警察局刑事警察大隊偵查第一、二、八隊及第一、第六、霧峰分局，同步執行收網，拘提、逮捕陳姓、王姓、許姓主嫌及共犯等32人，現場查扣不法所得現金330餘萬元，主嫌聲押獲准，業經檢察官起訴。警方調查發現該集團利用承租商辦大樓警衛森嚴、員警蒐證不易之特性，於台中市設立多處機房，分為廣告、客服、推廣等部門，其中成員多為8年級生「機手」，負責於LINE或IG社群軟體內以美女的假帳號頭像，大量貼文輕鬆賺錢及假獲利存款、入帳圖之廣告行銷手段，營造一夜致富的假象，吸引無知民眾加入網路平台註冊線上娛樂城會員，進行下注、投資博弈遊戲，並利用第三方支付公司平台轉移至人頭(或空殼公司)帳戶內，再以網路IP跳板轉出，顯然第三方支付成了洗錢詐騙的最佳管道。另初期假博奕犯罪集團少量出金給被害人，博取信任，後期則斷絕聯繫，此時被害人才驚覺受騙。警方分析犯罪集團金流、群組內對話紀錄，經清查被害人，估算被騙金額高達上千萬元，主嫌用於詐騙之手機81支、電腦主機34台、電腦螢幕53台、分享器5台、監視器12組、遙控器6支及帳戶存簿等相關證物，及住處藏放之現金330餘萬元等，警方全數予以查扣，以避免再有其他無辜百姓遭詐。 全案將陳姓等32人依賭博、詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵辦起訴。