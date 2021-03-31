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4／6起開放醫院非醫事人員接種AZ疫苗

政治中心/綜合報導

2021-03-31 14:21:13

部桃AZ疫苗開打
▲指揮中心今（31）日宣布，自4月6日起，開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員接種AZ新冠疫苗。（圖／NOWnews資料照，記者李春台攝）
中央流行疫情指揮中心今（31）日表示，經評估國內COVID-19疫苗使用情形，為使疫苗發揮最大效益，自4月6日起，開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種COVID-19疫苗。
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指揮中心指出，自3月22日起至3月30日止，首批開放接種之AstraZeneca COVID-19疫苗總計接種12,605人次，為儘早提升高感染風險族群之免疫保護力，經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家開會討論，建議開放實施對象第一序位所有人員接種。
指揮中心說明，為增加疫苗接種可近性，除原規劃之87家接種點，將再增加16家接種點，符合接種對象之人員可至上述院所預約接種。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。
指揮中心表示，目前開放接種之AstraZeneca COVID-19疫苗，依臨床試驗安全性結果顯示，接種後可能產生的不良反應包括接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、畏寒等，一般於接種後數日內均可緩解，如民眾返家後有持續發燒、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速等不適症狀，請儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以及時診治並釐清病因。民眾亦可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統將依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。
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