清明連假　公路總局估蘇花路廊湧近11萬輛次

（中央社記者王朝鈺宜蘭31日電）清明節4天連續假期即將到來，公路總局預估，連假期間蘇花路廊雙向交通量近11萬輛次，南下最大車潮將出現在連假首日的4月2日，全日交通量約2萬1000輛次。

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公路總局第四區養護工程處表示，這次連假以返鄉掃墓及旅遊旅次為主，據統計花東地區訂房率已達8成，預估將湧現大量車潮，假期後段4月4日至4月5日以北返車流為主，預估4月5日將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬7000輛次。

此外，宜蘭縣警察局今天指出，預估台9線蘇花改南向往花蓮尖峰時段為4月2日凌晨2至下午5時，北向往蘇澳為4月4日中午12時至深夜12時，及4月5日上午11時至晚間7時。

另外，國5南向南港至坪林尖峰時段為4月1日下午4 時至晚間10時、4月2日凌晨4時至晚間6時、4月3日上午6時至下午4時、4月4日上午6時至中午12時。北向宜蘭至坪林則為4月3日下午1時至深夜11時、4月4日上午9時至隔天凌晨1時及4月5日上午7時至晚間9時。

警方表示，連假期間將動員3000人次警民力，針對國5、蘇花改、市區重要道路、熱門景點及縣內墓園周邊加強交通疏導，並落實路況查報機制，必要時將出動交通快打警力維持秩序。（編輯：李錫璋）1100331