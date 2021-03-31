華視確定入主52頻道 向NCC承諾3年內增加人力至400人
記者賴志昶／台北報導
2021-03-31 14:48:32
52頻道空頻至今已近4個月，國家通訊傳播委員會NCC今（31）宣布，今日舉行957次委員會議決議，許可中嘉集團所屬12家、聯維、寶福及南國等共15家系統業者所申請的華視新聞資訊台替補52頻道變更案；此外，華視也向NCC承諾，會在財務方面爭取新奧援，並會在3年內將人力增補至400位。
NCC副主委、發言人翁柏宗今表示，中嘉集團所屬吉隆等12家與南國有線電視，是以新增頻道方式，將華視新聞資訊台新增至52頻道；聯維、寶福系統則是將該台由第130頻位移至52頻道，並由免費頻道改為基本頻道。
針對外界對華視的質疑，翁柏宗指出，華視也向NCC承諾，財務方面會尋求增加廣告收入、新媒體收入，並會爭取例如文化部等公部門的奧援，奧援財務如果涉及公部門預算，就會交由立法院審議，「這部分是很公開透明」；自律部分，目前已引進3位公評人、簽訂新聞編輯室公約，以落實媒體的獨立專業自主；人力部分，目前約有160幾位同仁，第一年會增加197人，未來3年內會把員工總數增至400人。
翁柏宗也強調，針對外界對華視的財務等方面質疑，委員會也做成決議，請華視盡速提供營運變更書；此外，華視明年就要申請換照，因此明年8月30日就會進行評鑑，就會再去檢視華視的營運計畫。
NCC官員表示，涉及華視新聞資訊台的中嘉集團所屬及其他系統業者，總約有124.5萬戶的觀眾；未來等到會議紀錄出爐並送至系統業者，業者需跑馬說明5日後，就會正式將該台上架。