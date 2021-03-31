秀「鳳梨病蟲照」反擊！國台辦：民進黨要有擔當、負責任

中國3月起禁止台灣鳳梨進口一事，雖然打擊鳳梨農生計，但也掀起各界挺台灣鳳梨的熱潮，台灣政府怒批北京鴨霸、操弄政治，因為台灣鳳梨根本沒有這麼大的問題。對此中國國台辦今(31日)於記者會上秀出鳳梨害蟲的照片，強調一切行為皆有根有據，要民進黨有擔當、負起應負的責任。

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綜合陸媒報導，近日台灣農業主管部門聲稱，只收到13件關於台灣地區菠蘿(鳳梨)不合格的通報，而不是中國官方所說的28件，且北京在指控台灣鳳梨不合格時，也未提供科學證據。對此，國台辦發言人朱鳳蓮在31日的國台辦例行新聞發布會上表示，希望台灣方面能夠採取切實行動。2020年，中國向台灣方面書面通報了28批鳳梨不合格情況，其中14批檢出菝葜黑圓盾蚧，

另外有8批是大洋臀紋粉蚧，還有6批是新鳳梨灰粉蚧。

朱鳳蓮強調，當時雖然已通報台灣官方，但沒有收到任何回覆，不合格的情況也沒有得到改善。在今年初向中國海關申報的台灣鳳梨中，又有5批檢出菝葜黑圓盾蚧：「他們一直稱沒有證據，相關部門給我們提供了28批次通報函，因為通報函涉及到工作人員及發貨人、收貨人信息，我們不方便給大家提供特別詳細，但是通報函的編號可以給大家通報一下。樁樁件件都是有據可查的。」

在秀完鳳梨害蟲的照片自證清白後，朱鳳蓮強調，如果民進黨當局夠有擔當，就應切實地負起監管的責任，從源頭上去處理相關的問題，而不是再搞任何政治操弄。