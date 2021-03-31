許富凱道歉江蕙「美意遭扭曲」 曝不敢聯絡原因
記者吳雨婕/台北報導
2021-03-31 15:20:09｜2021-03-31 15:28:11
「台語小天王」許富凱即將於5月29日在台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，而他於今（31）日在台北進行媒體活動，而先前江蕙曾經幫他拍攝宣傳片造勢，沒想到許富凱卻突然表示想要跟對方說聲「不好意思」。
許富凱原定於今年2月10日舉辦攻蛋演唱會，但因為疫情關係只好取消並宣布延期，終於在日前公布好消息，將於5月29日開唱，被問到什麼時候確定檔期，許富凱表示他也是在公布前一天才知道的，「我擔心有可能申請不到，因為還有合約什麼的，一度（檔期）沒了，然後又拿到了，原本以為可能要到明年。」
許富凱也笑說，在演唱會宣布延期後，他的粉專常常收到私訊、或是留言詢問新的演唱會日期什麼時候，他崩潰表示自己當起「客服」，「我壓力很大，常常盯在訊息前面，每天回訊息。」此外，江蕙曾經幫忙拍攝宣傳片助陣許富凱，談及此事，許富凱突然露出抱歉的表情說道：「要跟她說聲不好意思，大家以為她要復出，酸民來留言，她的好意是幫我宣傳，美意卻被扭曲。」更透露，不太敢與江蕙聯絡，因為怕麻煩對方。
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