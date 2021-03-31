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今日最聚焦／帛琉團買氣驟減？旅遊業者：民眾觀望首發團

記者劉雅文／台北報導

2021-03-31 18:15:00

帛琉
▲帛琉的旅遊泡泡成形，業者分析目前市場銷售狀況。（圖／帛琉觀光局）
台帛友好促成的旅遊泡泡，首發團將在明（1）天出發，儘管從宣布到開放旅遊業者銷售，時間短促，但受疫情影響，台灣民眾渴望出國玩的心情，也算是終於有機會得到抒發，首發團機位銷售一空。

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不過帛琉旅遊泡泡團的費用，因為機票、飯店等成本增加，明顯高於過去市場行情，也導致後續的機位買氣出現下滑、觀望，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍就提到，首發團如預期因為市場需求比較大，目前雄獅總共43個位子都是全部額滿，但是現在只開放前面四個梯次，除了首發以外，另外三個梯次銷售率都不到50%，顯示很多消費者目前還是對於去帛琉，有相關的疑慮。

他進一步分析，主要原因像是，第一個是價格是不是太高、負不負擔的起；第二個是在三月下旬才通知帛琉泡泡成行，所以很多上班族未必能夠說走就走，要長時間的規劃假期；第三個就是相關的管制措施，消費者可能會覺得非常麻煩，包含出發前要做篩檢、回來還要做核酸檢定、自主健康管理等。

游國珍強調，帛琉是一個相對安全的國家，基本上是零確診、人口也不多，應該是類似台灣的離島，但是現在因為邊境管制措施比較嚴謹，消費者可能會覺得說，是不是等延後一點再出發，也許這些管制措施就會解禁，甚至價格帶也會回歸市場機制。

游國珍也點出民眾關心的團費問題，他直言現在團費的確是偏高，因為以往的帛琉團費大約2萬到3萬之間，現在首航漲到7萬塊以上，是因為各項成本都翻倍成長，像是機票、當地酒店、導遊費用，還要加上核酸檢定費用等，未來恐怕要等到其他航空公司加入以後，看看票價是否會再往下修、當地的成本是否會再往下降，他強調，再嘗試一段時間後，大概就會回歸市場機制。

另外從電商端觀察，KKday商務拓展經理武傳鳳表示，根據後台的觀察，第一批對帛琉旅遊泡泡有興趣的客人，輪廓非常明顯，是集中在25歲到45歲的族群，相較之下比較年輕，且集中在雙北一帶為主，甚至觀察過去的消費記錄，可以發現這些消費者都是國外自由行的旅客居多。

武傳鳳還點出，確實關注的人潮跟流量都在，但是對於實際上銷售的部份，確實有緩下來，因為很多的消費者都在觀望，希望看到首發帛琉泡泡旅遊團返台後的實際參團感受分享，電商平台的步調非常的快，KKday也一直在根據流量、客人的反應等，希望即時的速度來做更新，未來不排除在團體或是整個旅遊行程上，都做出一些調整，亦或是根據政府相關單位的規定，做出及時修正。

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