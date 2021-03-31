中市水湳水資中心再生水廠　日供中科產業用水

因應近年氣候異常，台中市政府力推水資源回收再利用，繼「福田再生水示範案」後，「水湳水資源中心放流水回收再利用計畫」也順利誕生，將興建再生水廠與管線設備，預計112年完工啟用，每日目標輸送約1萬噸再生水至科技部中部科學工業園區。市長盧秀燕今(31)日與中央、中科企業簽訂用水契約，地方與中央聯手協助企業降低缺水風險，節省購水成本，開發新興水資源。

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市府水利局今在水湳水資源中心舉辦簽約儀式，由市長盧秀燕與科技部中部科學園區管理局、友達光電股份有限公司、聯豐精密科技開發股份有限公司中科分公司、亞東工業氣體股份有限公司簽訂用水契約，並視察放流水提供民眾取水情形。

盧秀燕表示，市府這幾年一直推動再生水再利用及去化工作，例如去年推動「福田放流水回收再利用計畫」，與台中港務分公司及中龍鋼鐵公司簽訂用水契約，這次再推動「水湳水資源中心放流水回收再利用計畫」，鼓勵中科企業使用再生水，節省下來的自來水可供民生使用，感謝企業落實環保理念，共同珍惜水資源。

盧秀燕說，為有效利用水資源，呼籲民眾分級用水，除飲用水外，儘量使用再生水進行洗滌、澆灌等不與人體直接接觸用途；另市府也不斷尋找水源，針對台中境內有56口抗旱水井，目前已請自來水公司探勘中，若井中的水源安全，將請水公司淨化後提供民眾使用，盼通力合作一同度過難關。

對此，經濟部水利署長賴建信表示，大家都應為最壞情況做最好準備，感謝市府、企業的努力，一起有效利用再生水，共同抗旱。

水利局范世億局長指出，市府於105年統籌辦理「台中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案（BTO）」，因園區內外設施界面、水價及用水契約遲遲無法取得共識，盧市長上任後即責成水利局積極與用水端協商，歷經多次討論，終於成功整合中央與中科企業並達成共識，簽訂用水契約後，將水資源有效再利用。

水利局說明，再生水廠與管線設備建設總經費約5.3億元，獲內政部營建署核定於今年底招商、112年完工啟用，將污水轉變為藍金，打造「都市小水庫」；另由於再生水不受天候影響，具有穩定供水的特質，廠商有穩定水源後，也增加進駐中科園區的誘因，提升台中地區民眾就業機會，創造政府、企業及民眾三贏。

水利局表示，為紓解台中水荒，市府除向經濟部水利署爭取RO級移動式淨水設備設置於水資源回收中心，也採購Q-Water淨水設備以解旱災燃眉之急；此外，旱澇不均情況日益嚴重，預估120年台中地區每日需水量將達157萬噸，為穩定供水，市府將以水資中心放流水回收再利用作為替代水源，增加大台中自來水調配靈活度。