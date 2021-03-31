清明連假避人潮 　踏青首選中臺科大觀音山步道

清明連假展開，尚未安排出遊行程嗎?為提供民眾更多元的出遊選擇，台中市政府觀光旅遊局推薦來趟祕徑步道結合新社採菇之旅。中臺科大觀音山登山步道因離市區不遠且交通便利，可串聯到鄰近知名的小百岳南觀音山，為在地民眾平時休閒健行的私房景點，可眺望市區山景外，還能順道踩點周邊景點如大坑生態園區、心之芳庭，隔日前往新社體驗採菇樂與DIY手作、享用新鮮菇類美味佳餚，暢遊臺中山林美景。

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觀旅局推薦首站由中臺科大觀音山步道展開，鬧中取靜的地理優勢下，有著靜謐舒適的山林景致，為親子級登山步道，步道全長約1公里，適合親子同遊。綠葉成蔭的樹林包圍著蜿蜒步道，因枝繁葉茂有著不錯的遮陽效果，隨著山勢高度不同沿途呈現多變景觀面貌，而山頂視野開闊可眺望臺中市區及群山美景，可順便走訪位於南觀音山上的玉佛寺，其中巨大的佛掌心造景為年輕人喜愛的臉書熱門打卡景點。

下山後可至附近商圈景觀餐廳或在地特色美食小吃店大飽口福。喜愛大自然的遊客下午可前往大坑生態園區，園區內物種豐富的自然生態宛如大型戶外教室，為臺中生態教育與環境保護的首選地標，寓教於樂適合親子一同探索大自然的奧妙；亦或前往充滿小南法風情的大坑景點心之芳庭，漫步於童話般的夢幻場景下，彷彿置身國外的浪漫氛圍，無論是情侶約會或全家出遊都相當適合，當晚可安排入住大坑聞名的溫泉旅館，感受從頭到腳徹底地舒活放鬆。

隔日以輕鬆慢活的腳步前往新社，首站走訪以豔麗彩繪牆述說著農村故事的馬力埔彩繪小徑，小鎮之美在此展現。接著來到新社著名的香菇街，除大啖在地多樣化的蕈菇美食，於當地香菇園(如百菇莊、阿亮香菇園、昇和香菇農園等)實際體驗採收、導覽解說是不容錯過的體驗，感受採菇樂趣之餘也增長菇類知識。當地另有許多特色景觀餐廳可選擇，如隨著季節變換不同美景花園的桃李河畔、具中古世紀歐式風情的新社古堡、有著濃濃日式禪風氛圍的又見一炊煙等等，都是沉澱心靈、享受午後愜意時光的不錯選擇。

伴手禮的選擇，觀旅局推薦新社當地盛產的新鮮菇類、菇類製品、杏鮑菇泡菜等，無論是自家食用或是贈送親友都是健康首選；此外，在地知名的團購美食手工水滴蛋捲，有著濃郁蛋香加上層層交疊的酥脆口感，更是許多人推薦必買的伴手禮。