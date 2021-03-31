男團成員自摔骨折6小時清創 可怕傷勢曝光
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-31 22:00:00
台灣街舞男團B.T.O.D成員Kenny（肯尼）昨（30）日從中壢騎車來台北上課途中，打盹自摔造成右小腿腓骨骨折，歷經約6小時的清創手術後，狀況好轉。
Kenny摔車當下驚魂未定，卻仍堅強負傷騎車逾10幾分鐘回租屋處，因為怕家人擔心原想自行塗藥處理，但發現傷勢比想像中嚴重，又獨自騎車至新北市立聯合醫院三重院區掛急診，院方驚覺情況危急打電話通知家人，並將Kenny轉往林口長庚醫院進行清創手術。
Kenny擁有7年的舞蹈經歷，正值成績、身體狀況最好的時期，學校的指導老師也曾再三叮嚀他要避免獨自騎車，但因這次車禍而造成右小腿腓骨骨折，完成手術清醒後，發覺右小腿使不上力、無法繼續舞蹈訓練，甚至可能會喪失2024台灣奧運前八強儲備國家選手的資格，內心相當懊悔，雖然指導老師表示他痊癒後還是可以再加強訓練，可Kenny無論如何仍不想暫停鍛鍊，並已經開始在病床上做簡單的核心訓練。
經過這次意外事故，過勞騎車再次引發關注，在疲勞的狀態下開車、騎車是無法集中注意力環繞四周的，因此最重要的就是保持專注和注意安全。