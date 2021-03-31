男團成員自摔骨折6小時清創　可怕傷勢曝光

台灣街舞男團B.T.O.D成員Kenny（肯尼）昨（30）日從中壢騎車來台北上課途中，打盹自摔造成右小腿腓骨骨折，歷經約6小時的清創手術後，狀況好轉。

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Kenny摔車當下驚魂未定，卻仍堅強負傷騎車逾10幾分鐘回租屋處，因為怕家人擔心原想自行塗藥處理，但發現傷勢比想像中嚴重，又獨自騎車至新北市立聯合醫院三重院區掛急診，院方驚覺情況危急打電話通知家人，並將Kenny轉往林口長庚醫院進行清創手術。

▲▼Kenny的傷勢曝光。（圖／寬寬整合行銷提供）

Kenny擁有7年的舞蹈經歷，正值成績、身體狀況最好的時期，學校的指導老師也曾再三叮嚀他要避免獨自騎車，但因這次車禍而造成右小腿腓骨骨折，完成手術清醒後，發覺右小腿使不上力、無法繼續舞蹈訓練，甚至可能會喪失2024台灣奧運前八強儲備國家選手的資格，內心相當懊悔，雖然指導老師表示他痊癒後還是可以再加強訓練，可Kenny無論如何仍不想暫停鍛鍊，並已經開始在病床上做簡單的核心訓練。