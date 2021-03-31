男星奔百公里救浪浪！一旁大哥身分曝 網哭：人間菩薩
娛樂中心／綜合報導
2021-03-31 16:09:49
32歲香蕉（王俊傑）擁有搞笑及Beatbox才華，曾參與《瘋神無雙》、《寶島神很大》等節目，經營YouTube頻道6年，目前累積28萬訂閱，人氣不俗。近日他上傳一支救援流浪狗的全紀錄影片，感動不少網友。
香蕉日前隨知名愛狗人士、「徐園長護生園」園長徐文良進行救狗行動，2人開車百公里到彰化深山解救一隻老浪浪，期間徐文良感嘆：「如果有人幫忙就是貴人，如果沒有，也是牠的命。」更反問：「人受傷的時候有救護車，那為什麼這些狗受傷，都沒有人幫忙？」一席話發人省思。
此外，香蕉也參觀徐文良為浪浪打造的大型收容所，裡頭共收治超過400隻傷病犬貓，每隻毛孩都有志工打理餐點、換藥及復健，生活過得非常舒適。
談到為浪浪付出的契機，外表粗曠的徐文良感性地說：「最低潮的時候，海邊的流浪狗陪我走過的嘛，那時就跟菩薩許願，牠是我的恩人，我如果以後有辦法，一定報答你們（流浪狗）！」
影片獲得網友廣大迴響，「為什麼有這麼偉大的人？」「我們有雙手，有手機，我們也可以用心一點幫牠們脫離苦難」、「謝謝香蕉幫徐園長推廣他的熱心」、「世界上有這樣的人真好，替浪浪們感謝你們」、「徐大哥，人間菩薩」、「除了讚還是讚！」（編輯：楊穎軒）