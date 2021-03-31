NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

「海光美展」高雄開幕　展現國軍戰鬥精神

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-31 16:29:08

▲海軍艦隊指揮部今天舉辦「國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」開幕典禮，海軍艦隊指揮部參謀長賀紘璿、台中雕塑協會理事長黃澤華、高雄市國際文化藝術協會理事長王錦成等人出席。（圖／記者郭凱杰攝，2021.03.31）
▲海軍艦隊指揮部今天舉辦「國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」開幕典禮，海軍艦隊指揮部參謀長賀紘璿、台中雕塑協會理事長黃澤華、高雄市國際文化藝術協會理事長王錦成等人出席。（圖／記者郭凱杰攝，2021.03.31）
海軍艦隊指揮部主辦「國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」今(31)日假高雄左營海軍陸戰隊隊史二館二樓先鋒藝術館舉行開幕典禮，現場展出5類共60幅作品，希望透過文化展覽，與社會各界分享國軍文藝創作成果，海軍艦隊指揮部少將參謀長賀紘璿表示，期望此活動展現國軍戰鬥精神，邀請民眾到場參觀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲海軍艦隊指揮部主辦「國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」今天開幕，與會來賓欣賞展出作品。（圖／記者郭凱杰攝，2021.03.31）
▲海軍艦隊指揮部主辦「國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」今天開幕，與會來賓欣賞展出作品。（圖／記者郭凱杰攝，2021.03.31）
海軍艦隊指揮部今日舉行「國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」開幕典禮，由海軍艦隊指揮部參謀長賀少將主持，與艦指部少將政戰主任馮國維、臺中雕塑協會理事長黃澤華、高雄市國際文化藝術協會理事長王錦成等人共同剪綵，為展覽揭開序幕，今年巡迴展出時間自即日起至4月23日止，每日上午9時至下午5時，地點在海軍陸戰隊隊史二館二樓先鋒藝文館，作品包括國畫、西畫、書法、漫畫、攝影等金、銀、銅獎項及優選作品，內容多元活潑，呈現戰鬥文藝精神與氣息，並兼具建軍備戰特色與風格。

賀紘璿表示，海軍艦隊指揮部歷年來舉辦海光美展活動，展出作品多元呈現國軍戰鬥精神，不僅讓國人認識國軍也培育了國軍藝文創作人才，將國軍熱愛國家、重視文化情感表露無遺，期望可讓參觀民眾耳目一新，並替國軍部隊增進幾分色彩。

王錦成表示，所有展出的各項作品讓一般民眾看到國軍精實的一面，證實藝術無國界，讓他相當感動，其中攝影作品以獨特軍方視角，讓民眾與國軍可透過藝術連結，之後他也會帶協會成員及家屬前往參觀。

關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
57.14%42.86%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
30%70%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.52%4.48%
2021-03-25-2021-03-31
即時
推薦閱讀