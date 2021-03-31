「海光美展」高雄開幕 展現國軍戰鬥精神
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-31 16:29:08
海軍艦隊指揮部主辦「國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」今(31)日假高雄左營海軍陸戰隊隊史二館二樓先鋒藝術館舉行開幕典禮，現場展出5類共60幅作品，希望透過文化展覽，與社會各界分享國軍文藝創作成果，海軍艦隊指揮部少將參謀長賀紘璿表示，期望此活動展現國軍戰鬥精神，邀請民眾到場參觀。
海軍艦隊指揮部今日舉行「國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」開幕典禮，由海軍艦隊指揮部參謀長賀少將主持，與艦指部少將政戰主任馮國維、臺中雕塑協會理事長黃澤華、高雄市國際文化藝術協會理事長王錦成等人共同剪綵，為展覽揭開序幕，今年巡迴展出時間自即日起至4月23日止，每日上午9時至下午5時，地點在海軍陸戰隊隊史二館二樓先鋒藝文館，作品包括國畫、西畫、書法、漫畫、攝影等金、銀、銅獎項及優選作品，內容多元活潑，呈現戰鬥文藝精神與氣息，並兼具建軍備戰特色與風格。
賀紘璿表示，海軍艦隊指揮部歷年來舉辦海光美展活動，展出作品多元呈現國軍戰鬥精神，不僅讓國人認識國軍也培育了國軍藝文創作人才，將國軍熱愛國家、重視文化情感表露無遺，期望可讓參觀民眾耳目一新，並替國軍部隊增進幾分色彩。
王錦成表示，所有展出的各項作品讓一般民眾看到國軍精實的一面，證實藝術無國界，讓他相當感動，其中攝影作品以獨特軍方視角，讓民眾與國軍可透過藝術連結，之後他也會帶協會成員及家屬前往參觀。