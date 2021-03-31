NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

H＆M更新聲明！避談新疆棉花　強調「中國是重要市場」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-31 16:28:22

H&M HM 新疆棉花 抵制 瑞典快時尚 美聯社 中國
▲近期因為新疆棉花爭議延燒，不少知名國際品牌，包括H&M、Nike、Adidas等都被捲入。（圖／美聯社／達志影像）
各大國際品牌近期因就新疆人權發表聲明，或支持「更好的棉花倡議」（BCI）而遭到中國愛國者抵制，其中最早被捲入抵制風潮的瑞典知名快時尚品牌H&M今（31）日發表聲明，內文並未直接提及新疆棉花使用與否的議題，但強調中國對公司來說「是一個非常重要的市場」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據H&M集團官網，聲明開頭即強調中國對H&M來說是非常重要的市場，公司對於該國家的長期承諾仍然保持堅定。回顧中國30多年來的發展，可見其紡織業的顯著進步，並且現已站在創新技術的前線，很顯然中國將會繼續在紡織業中扮演重要角色。

H&M表示，供應商已經成為整體發展的一部分，希望與中國的合作夥伴、利益相關者一同持續推動進步。目前，公司正在制定前瞻性的戰略，並積極致力於下一步的材料採購方式。H&M希望，所有利益有關方可以一起合作，建立更具有持續性的時尚產業。

H&M強調，公司的價值觀著重信任、尊重、正直和對話，公司將會遵守各地市場的法律和法規，並持續專注在核心業務上。未來將會致力於恢復中國客戶、同事和業務合作夥伴的信任與信心。藉由利益相關者、合作夥伴的努力，H&M相信可以一步步推動時尚產業，並繼續以尊重的態度為客戶提供服務。

▲（圖／翻攝自H&M官網）
▲H&M在官方網頁更新聲明。（圖／翻攝自H&M官網）
 

關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
57.14%42.86%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
30%70%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.52%4.48%
2021-03-25-2021-03-31
即時
推薦閱讀