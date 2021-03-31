H＆M更新聲明！避談新疆棉花 強調「中國是重要市場」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-31 16:28:22
各大國際品牌近期因就新疆人權發表聲明，或支持「更好的棉花倡議」（BCI）而遭到中國愛國者抵制，其中最早被捲入抵制風潮的瑞典知名快時尚品牌H&M今（31）日發表聲明，內文並未直接提及新疆棉花使用與否的議題，但強調中國對公司來說「是一個非常重要的市場」。
根據H&M集團官網，聲明開頭即強調中國對H&M來說是非常重要的市場，公司對於該國家的長期承諾仍然保持堅定。回顧中國30多年來的發展，可見其紡織業的顯著進步，並且現已站在創新技術的前線，很顯然中國將會繼續在紡織業中扮演重要角色。
H&M表示，供應商已經成為整體發展的一部分，希望與中國的合作夥伴、利益相關者一同持續推動進步。目前，公司正在制定前瞻性的戰略，並積極致力於下一步的材料採購方式。H&M希望，所有利益有關方可以一起合作，建立更具有持續性的時尚產業。
H&M強調，公司的價值觀著重信任、尊重、正直和對話，公司將會遵守各地市場的法律和法規，並持續專注在核心業務上。未來將會致力於恢復中國客戶、同事和業務合作夥伴的信任與信心。藉由利益相關者、合作夥伴的努力，H&M相信可以一步步推動時尚產業，並繼續以尊重的態度為客戶提供服務。