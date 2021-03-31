中市足球園區獲補助　議員批浪費2年多再敲鑼打鼓

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周永鴻說，2018年2月體育署就已經確認補助台中市4億4940萬元，市府自籌3億125萬元。2018年2018年已進行規劃作業，原本預計2022年完工。盧秀燕上任後，卻為規避環評，將園區面積縮小到4.7公頃，並將園區變更到南屯區益豐路三段與龍富九路口的「文中小用地」。
周永鴻表示，因為盧秀燕的「龍規燕厭」，換址後變更用途不及，讓體育署不得不在2019年7月註銷原本預定的補助，一切回到原點。
周永鴻批評盧秀燕，新的足球園區面積縮小2.2公頃，預算自籌款還從從3億多增加到7億多，蹉跎掉2年多的時間，重新獲得中央補助後，竟然還強打政績。
市府運動局長李昱叡表示，市府非常重視足球運動休閒園區，108年成立推動小組，三次邀集足球專家及學界召開專家委員會，規劃園區整體計畫內容，去年12月11日體育署特別到足球園區興建位址召開現場勘查及複審會議，當時中央邀請體育署前副署長王水文、運動設施組長許馨文及中華民國足球協會等多位專家學者及民意代表出席審查計畫。不分中央或地方，不分黨派用心推動。
運動局說，台中市足球運動休閒園區將在南屯區益豐路三段與龍富九路區位規劃設置，包括足球專用主競賽11人制足球場，符合國際賽事6,000席以上觀眾席及賽事空間；另規劃戶外多功能運動草坪，可提供1座11人制足球練習場、2座5人制足球場等不同賽制彈性使用，今年3月29日接獲教育部體育署核定總經費12億7,800萬元，並同意補助5億元，未來落成後將成為中部首座國際型足球休閒園區，可提供亞洲盃國際賽事及國內外大型競技比賽使用。