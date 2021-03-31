中國開涉疆記者會　稱制裁新疆企業會砸到自己

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合央視新聞App與新華視點官方微博，這場會議有新疆自治區政府代表、新疆「教培」結業學員代表、宗教界人士、教育界、婦女界等代表參加。
對於歐美制裁，徐貴相稱，「中國早已不是1840年的中國，中國人民遭受西方列強霸權、霸淩的時代一去不復返了。包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的」。
他說自己在網路上看到H&M的店沒人去，「結果是什麼？你在中國的市場還能撐得住嗎？還能賺到中國人的錢嗎？一分也賺不到。」
他稱，制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己。「希望更多類似H&M的企業，要擦亮眼睛，明辨是非。」
徐貴相除了向外企喊話，還數落美、英、法、德和加拿大歷史上侵犯人權的「斑斑劣跡」。
報導聲稱，發布會中，相關人士都否認有強迫勞動、強迫兒童上寄宿學校、採訪不自由等情況。
據報導，與會的新疆棉紡工人表示，「西方人士並沒有實地考察，就發起對新疆棉紡織業的抵制，這就是想砸掉新疆棉紡織工人的飯碗」。
新疆維吾爾自治區政府新聞發言人伊力江．阿那依提說，「新疆強迫少數民族兒童上寄宿制學校，造成骨肉分離」的說法，「完全是一派胡言」，並指新疆因幅員廣大，1980年代就有近400所寄宿制中小學，是否寄宿是學生和家長自願選擇。
有記者提問，赴新疆採訪時是否會有員警跟蹤，徐貴相說「這種情況是不存在的」。他並指過去新疆暴恐活動頻發，「我們也擔心你們的安全問題，因為恐怖分子不分對象」，還稱有時是記者「強行採訪」而受訪者不願意，因此報警。
徐貴相還強調，「你們儘管大大方方去，可以自己去，也可以聯繫我們」，如果遇到阻撓情況，可以直接反映。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100329