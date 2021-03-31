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中國開涉疆記者會　稱制裁新疆企業會砸到自己

中央社

2021-03-31 16:55:22

▲新疆棉風暴持續延燒，中國官方、民間及有關產業組織，都嗆說新疆棉花根本不缺訂單、中國自己用都還不夠，所以也不怕H&M等企業以人權、強迫勞動等理由抵制。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐美各國近期就新疆人權議題對中國進行制裁，但中國官方警告，西方各國制裁新疆時也會傷到自身。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北29日電）新疆維吾爾自治區政府新聞發言人徐貴相今天說，中國人民遭受西方列強霸淩的時代一去不復返了；制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己。他並稱媒體可以「大大方方」赴新疆採訪。

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歐盟、美國、英國、加拿大日前就新疆人權問題制裁中國；此外，多家國外品牌禁用新疆棉也在近日引發中國民眾的抵制潮。中國外交部與新疆維吾爾自治區上午舉行涉疆問題新聞發布會，回應外界批評。

綜合央視新聞App與新華視點官方微博，這場會議有新疆自治區政府代表、新疆「教培」結業學員代表、宗教界人士、教育界、婦女界等代表參加。

對於歐美制裁，徐貴相稱，「中國早已不是1840年的中國，中國人民遭受西方列強霸權、霸淩的時代一去不復返了。包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的」。

他說自己在網路上看到H&M的店沒人去，「結果是什麼？你在中國的市場還能撐得住嗎？還能賺到中國人的錢嗎？一分也賺不到。」

他稱，制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己。「希望更多類似H&M的企業，要擦亮眼睛，明辨是非。」

徐貴相除了向外企喊話，還數落美、英、法、德和加拿大歷史上侵犯人權的「斑斑劣跡」。

報導聲稱，發布會中，相關人士都否認有強迫勞動、強迫兒童上寄宿學校、採訪不自由等情況。

據報導，與會的新疆棉紡工人表示，「西方人士並沒有實地考察，就發起對新疆棉紡織業的抵制，這就是想砸掉新疆棉紡織工人的飯碗」。

新疆維吾爾自治區政府新聞發言人伊力江．阿那依提說，「新疆強迫少數民族兒童上寄宿制學校，造成骨肉分離」的說法，「完全是一派胡言」，並指新疆因幅員廣大，1980年代就有近400所寄宿制中小學，是否寄宿是學生和家長自願選擇。

有記者提問，赴新疆採訪時是否會有員警跟蹤，徐貴相說「這種情況是不存在的」。他並指過去新疆暴恐活動頻發，「我們也擔心你們的安全問題，因為恐怖分子不分對象」，還稱有時是記者「強行採訪」而受訪者不願意，因此報警。

徐貴相還強調，「你們儘管大大方方去，可以自己去，也可以聯繫我們」，如果遇到阻撓情況，可以直接反映。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100329

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