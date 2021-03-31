蘆田愛菜、窪田正孝愛台灣 《煙囪》導演：謝寶島的救援
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-31 20:24:05
日本動畫電影《煙囪小鎮的普佩》的電影主創西野亮廣、導演廣田裕介，昨（30日）連線台灣與影迷互動，聲音演出主角「魯必奇」的蘆田愛菜、為「普佩」配音的窪田正孝，因時間無法配合，特別錄製影片回答觀眾的提問。蘆田愛菜得知自己的作品在台受到歡迎，開心表示：「在台灣有很多觀眾欣賞我的作品，談論我的作品，真的非常高興，謝謝大家。」而為「普佩」配音的窪田正孝，一開始就用台語「哩厚！」開場，讓現場觀眾超驚喜。
主創西野亮廣曾在個人部落格提到，「煙囪小鎮」的街景有許多元素是參考台灣九份，電影裡的燈籠背景與熱鬧的街景，讓台灣觀眾為之驚豔；西野亮廣聽到「九份」兩個關鍵字，馬上說：「對、對、對，因為我以身為亞洲人為榮，設計場景時，我想要找代表亞洲的場景，九份是我第一次想到的地方，我也私下去過很多遍，去喝茶、觀光。」
對於九份街景，窪田正孝也稱讚：「我身邊有很多人都曾去過台灣，大家對台灣的印象都很好。我也很想去許多電影中，有出現過台灣知名街道的景點，也想在台灣進行美食之旅、體驗台灣的按摩、大口吸台灣的空氣，好好地玩遍台灣。」並期許未來可以出國，時間允許的話一定會去台灣。
蘆田愛菜對台灣的印象則是，「食物非常好吃，像是可以在路邊攤吃到美食，還有禮品店都很可愛，我很想嘗試看看邊走邊吃、禮品店購物。」
導演廣田裕介也感性表示：「在10年前發生東日本大地震時，台灣比世界上任何地方都還要早對日本伸出援手，這件事我到現在都還忘不了。這次的疫情，台灣政府也送了很多口罩給我們，真的非常感謝能得到這樣的幫助。對我自己來說，台灣給我一種很親切的感覺。另外，在我工作室的附近有一家台灣料理店，裡面每一道料理都很好吃。」 《煙囪小鎮的普佩》中、日文版同步於4月1日上映。
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